Società sportive, centomila euro per contrastare il caro bollette

Quasi 100mila euro a fondo perduto alle società sportive castellane per combattere il caro-energia. Con una delibera di giunta è stato formalizzato l’atto attraverso il quale il Comune ha offerto un aiuto concreto a quelle società sportive del territorio che gestiscono impianti nel territorio. Della cifra complessiva di 100mila euro stanziati dal Comune, alla fine sono 95mila quelli che sono stati liquidati prima di fine anno alle società sportive. "Il riferimento è all’anno 2022 – è la precisazione del vicesindaco Andrea Bondi –, anno in cui i costi di gas ed energia elettrica hanno avuto una forte impennata. Per questa ragione dopo le valutazioni del caso abbiamo deciso di offrire un contributo a fondo perduto che potesse perlomeno consentire di dare una mano alle società che operano nei nostri impianti sportivi".

Alla fine sono state "10 le società che hanno ricevuto il contributo, le quali gestiscono 11 impianti in totale". Si va da società di calcio a quelle di calcio a 5, dal basket al pattinaggio, e poi ancora rugby, tennis e bocciofila. Nessuna società è rimasta esclusa, secondo un calcolo che, spiega Bondi, "è stato fatto proporzionando aumenti e consumi rispetto all’anno 2019, che era l’ultimo utile di riferimento per un confronto efficace, visto che dopo è scoppiata la pandemia e non è stato più possibile completare un anno di attività pieno". Chiusa la partita degli aiuti per la stagione 2021-2022, già però si pensa a quella in corso. Il Comune garantirà aiuti anche per la stagione sportiva in corso? La risposta è affermativa, ma con un punto interrogativo. "Come accaduto quest’anno, bisognerà capire quali e quanti sono stati gli aumenti, seguire insomma l’andamento del mercato nei mesi a venire".

