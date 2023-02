Non solo sicurezza sul lavoro, ma anche innovazione nel mondo dell’automotive. Si allarga sempre di più il campo d’azione di Pei, realtà bolognese fondata negli anni Ottanta da Giorgio Tabellini e da altri soci, dall’intuizione che nel mercato delle protezioni per macchine utensili potesse esserci spazio per emergere. Adesso, dopo aver realizzato per 40 anni soffietti di grandi dimensioni, Pei ha deciso di declinare questa tecnologia al settore degli autobus articolati, dando vita nel 2022 alla nuova business unit Pei Mobility. Grazie ad un importante investimento in ricerca e sviluppo, inoltre, "Pei ha progettato e realizzato l’articolazione che sta al centro dell’autobus e unisce la parte anteriore e quella posteriore del mezzo pubblico, portando così sul mercato il gangway completo", racconta Tabellini.

"È stato un lavoro molto intenso – precisa il patron di Pei – che ha portato il nostro team di giovani ingegneri a realizzare in un anno non solo articolazioni in acciaio, adattabili a tutti i tipi di mezzo e chassis, ma anche in fibra corta di carbonio pressata". Una tecnologia del tutto innovativa, che si aggiunge agli altri 70 brevetti internazionali già registrati dall’azienda che ha sede a Zola Predosa e conta 420 dipendenti impiegati in 7 diversi stabilimenti tra Italia, Serbi a e Brasile e un fatturato che quest’anno ha toccato i 60 milioni di euro.

"Per avversari abbiamo colossi come le aziende tedesche – racconta ancora Tabellini – ma noi abbiamo raccolto la sfida e siamo diventati i secondi nel settore in Europa. Siamo tosti, molto tosti".

Le nuove idee, sviluppate dal team di Pei e presentate per la prima volta alla fiera IAA di Hannover nel settembre scorso, mettono l’azienda bolognese all’avanguardia anche sul piano della sostenibilità. "Il vantaggio di usare il carbonio è quello di produrre un’articolazione leggera e sostenibile – osserva Tabellini –. I grandi gruppi con i quali lavoriamo, a partire dalla Volvo, ci chiedono grande attenzione alla sostenibilità, tema che anche a noi sta molto a cuore".

Benedetta Dalla Rovere