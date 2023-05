Morta soffocata dalla pizza a 22 anni al Sant’Orsola di Bologna: prosciolti i due medici e l’oss

Bologna, 4 maggio 2023 – Sono stati prosciolti in udienza preliminare due medici e un operatore socio sanitario imputati a Bologna per la morte di una ragazza di 22 anni, soffocata all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, in Psichiatria, il 13 marzo 2018, da un pezzo di pizza ordinata dall'esterno. Il processo era stato chiesto per un anestesista, difeso dall'avvocato Gian Luca Malavasi, un oss, difeso dall'avvocato Matteo Nanni e per il direttore del servizio psichiatrico di diagnosi e cura, difeso dall'avvocato Sabrina Di Giampietro.

La Procura, che oggi ha insistito per il rinvio a giudizio con il pm Giampiero Nascimbeni, sostituto del titolare dell'indagine Nicola Scalabrini, contestava all'anestesista di non essere intervenuto tempestivamente e di non aver fatto manovre respiratorie alla giovane paziente.

L'oss era la persona che aveva consegnato la pizza alla paziente, nonostante questa fosse sottoposta a terapie con psicofarmaci, che hanno effetti sulla regolare deglutizione. Il dirigente era accusato di non aver previsto un regolamento che impedisse l'ingresso di cibi dall'esterno e di non aver predisposto un piano dietetico per la ragazza, evitando alimenti di difficile deglutizione. Ma il Gup ha prosciolto tutti e tre, con la formula perché il fatto non sussiste.