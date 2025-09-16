"Sofia morta per colpa mia. Voglio risarcire i genitori"

"La responsabilità è tutta mia. Avrei dovuto usare la testa e non accettare questa relazione, sbagliata per mille motivi. E mi porterò sempre dietro il senso di colpa perché io a Sofia volevo bene. Ma non l’ho uccisa volontariamente". Lo ha ribadito in aula, ieri mattina, Giampiero Gualandi, l’ex comandante della polizia locale di Anzola a processo per l’omicidio volontario aggravato (dai futili motivi e dal legame affettivo) della giovane vigilessa Sofia Stefani, con cui aveva una relazione. Gualandi ha chiesto perdono ai genitori di Sofia ("da padre non credo avrei mai potuto accettare una cosa del genere", ha detto) e al fidanzato della ragazza, "che l’amava moltissimo, riuscendo a passare sopra le sue debolezze". E si è detto disposto a risarcire le parti civili: "Intendo mettere a disposizione dei genitori di Sofia le quote di mia proprietà degli appartamenti (uno dove vive con la famiglia, l’altro a Rimini, ndr) come risarcimento", ha spiegato.

Nelle quattro ore di udienza, Gualandi ha risposto alle domande degli avvocati di parte civile e dei suoi legali Claudio Benenati e Lorenzo Valgimigli. Ha spiegato di non aver "mai fatto del male a nessuno, figuriamoci a Sofia", ricostruendo la circostanza della rottura di un incisivo della trentatreenne: "Era il 13 dicembre, eravamo in macchina, in un parcheggio sulla Bazzanese vicino casa dei suoi. Mentre ci baciavamo, abbiamo sbattuto con i denti e il suo, che si era già rotto due volte in passato, si è spezzato di nuovo. Allora ho visto la sua furia: mi prese a pugni sul costato e tirò calci contro lo sportello, poi si calmò, recuperò il pezzo di dente, chiamò il dentista e mi chiese scusa dicendo ‘hai visto il peggio di me’. Io non mi scusai perché non avevo nulla di cui scusarmi".

Di nuovo Gualandi è stato incalzato poi dall’avvocato Andrea Speranzoni (che rappresenta i genitori di Sofia) sul "contratto di sottomissione" stipulato tra l’imputato e la vittima: "Sofia era rimasta affascinata da ‘50 sfumature di grigio’ – ha spiegato Gualandi –: come le foto e i link intimi che ci scambiavamo, perché ci piaceva, anche questo contratto, che ovviamente non aveva alcuna valenza, era un gioco. Non so sé lo abbiamo sottoscritto entrambi, ricordo di averlo sottoscritto io, non ricordo se lei lo firmò". E proprio in merito alle foto intime, Speranzoni ha chiesto all’imputato se Sofia, il giorno in cui fu uccisa nell’ufficio da Gualandi con un colpo di pistola, volesse recuperare una chiavetta dove l’ex comandante le aveva salvate: "Lei sapeva che le avevo nel telefonino, che era sulla scrivania. Non aveva idea le avessi archiviate altrove". E sul fatto che avesse cancellato le chat con Sofia, ha aggiunto: "Prima del 30 aprile già le cancellavo", poi, una volta scoperto dalla moglie il tradimento, "ho iniziato a farlo sistematicamente, perché mia moglie guardava il telefono". Confermando di aver continuato a vedere e sentire "più o meno ogni giorno" Sofia fino al giorno dell’omicidio, il 16 maggio 2024. "Lei rifiutava la mia decisione di lasciarla, si sentiva presa in giro e, senza il mio appoggio, aveva paura di perdere il lavoro. Io avrei dovuto proteggerla. E invece l’ho uccisa". Si torna in aula il 9 ottobre.