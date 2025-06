Sofia Stefani uccisa, le chat di Gualandi alla vittima: “Sono disperato, non reggerò la tensione”

Bologna, 4 giugno 2025 – Tensione e pressione”. Parole ripetute, più volte, continuamente, nei messaggi tra Giampiero Gualandi 63 anni, ex comandante del comando polizia municipale di Anzola dell’Emilia, accusato dell'omicidio della collega Sofia Stefani, 33 anni, uccisa il 16 maggio del 2024 in seguito a un colpo di pistola partito dall’arma di ordinanza dentro all’ufficio di Gualandi nella sede del Comando della polizia locale di Anzola.

I due avevano una relazione extraconiugale. Secondo l’imputato, il colpo partì casualmente durante una colluttazione, mentre per la Procura – rappresentata dalla procuratrice aggiunta Lucia Russo – si tratta di omicidio volontario, aggravato dal legame affettivo con la vittima e dai futili motivi.

Questa mattina, nell’udienza in Corte d’Assise a Bologna, il maresciallo del Nucleo investigativo dei carabinieri Matteo Filippone ha iniziato a illustrare le chat WhatsApp tra i due. Dall’11 dicembre del 2023 al giorno della tragedia. Ben 16.861 messaggi ottenuti da copia forense, estrapolati dal consulente informatico Michele Sacchetti.

L’intero materiale arriva dal telefono della vittima, dato che nello smartphone dell’imputato non erano più presenti le conversazioni. Emergono così foto, audio, ma soprattutto messaggi, illustrati davanti al giudice Pasquale Liccardo. Oltre al telefono ci sono tablet, computer, chiavette usb. E oltre a WhatsApp ecco telefonate, conversazioni su Viber e Signal.

Il materiale è stato suddiviso in sei blocchi: analisi sul loro rapporto, sui comportamenti, sulle pretese, sui progetti futuri nel mese di giugno, sullo stato della frequentazione, ma anche sulle violenze fisiche e sulle tensioni. “Mi crei nervosismo”, “Mi crei tensioni”, “Aiutami, non reggerò più se andiamo avanti così”, sono alcuni delle frasi scritte da Gualandi tra dicembre, gennaio e febbraio, a cavallo tra il 2023 e il 2024.

E poi: “Mi disequilibri, finirò per crollare, non reggerò la tensione”, “La testa mi scoppia”, fino al 14 maggio, due giorni prima della tragedia: “Sono davvero esausto, in questo momento, sono esaurito, non ho più energie per sopportare. Sono davvero disperato, non sono mai stato così male”.

Si parla inoltre dei regali, delle uscite nel bar vicino al comando della polizia municipale di Anzola dell’Emilia. Ma anche della presenza di Silvia Fiorini, comandante della polizia locale di Anzola-Sala, vista dai due come problematica. Dalle chat, osserva Filippone, emerge “una ciclica alternanza di quiete e tensione nel loro rapporto”.

Ma emergono anche dolori alle costole, lividi, denti rotti. Tuttavia, precisa il maresciallo, “la relazione non è mai stata interrotta”, anche se Stefani “ogni tanto mostrava dei sensi di colpa” per la relazione clandestina con l’imputato e aveva anche espresso la volontà di interrompere il rapporto per recuperare la relazione con il suo compagno. Stando a quanto emerge dai messaggi, invece, Gualandi – che oggi è presente in aula – insisteva per far proseguire la relazione, anche dopo che sua moglie l’aveva scoperta.