Sognando il Duca Bianco con i Bowie Dreams al Bravo Caffè

Siete pronti per uno spaccato di rock-jazz e folk con poche elettrificazioni, leggiadre ballad, atmosfere stranianti su cui chitarre, basso, batteria, sax, piano e tastiere intessono linee sofisticate e spaziali, con in più strizzatura di gorgheggi di cantanti che ripropongono con naturalezza un mondo che intendono stupire?

Un nastro da srotolare a partire da stasera al Bravo Caffè dove dalle 22.15 salgono sul palco i Bowie Dreams, ottetto che con una narrazione densa e coinvolgente sonorizza il romanzo ’Cenere alla cenere’ firmato dal cantante compositore Bob Lobrano, ispirato alla celebre Space Oddity di David Bowie: sui leggii solo musica del ’Duca Bianco’.

Stesso club in cui domani tocca ad Elisabetta Eneh (nella foto), backing vocal di Zucchero affiancato perfino sullo stage di Sanremo. Voce elettrica e rude come onomatopea della voglia di salvare il mondo dalla scontatezza, la cantante nigeriana è in un tour a sostegno della sua nuova release: passioni, ritmi e musica folk ed Rnb, pop ed elettronica. Gli altri sono Martino Malacrida (batteria), Giovanni Agosti (tastiera) ed Eusebio Getulio (basso).

Sempre al Bravo Caffè irrompono i local heroes del jazz bolognese. Sabato è la volta di Deborah Bontempi che sfoglia l’album ‘Bo.Dà plays Madonna in jazz’ pubblicato nel 2006, licenziato in Giappone, Korea e Germania, tra jazz bossa e funk. Lunedì ribalta per Diego Frabetti che propone Duna Mixtape, brani originali per dar voce al pensiero creativo dei musicisti che li suonano e interpretano: sonorità acustiche ed elettriche, tra jazz e groove, hip hop e funk.

Nello stesso locale di via Mascarella martedì e mercoledì prossimi la star è Steve Norman, il sassofono che ha reso inconfondibile il sound degli Spandau Ballet. Con il leader (voce, sassofoni, chitarra) suonano Sabrina Winter (cori), Mark Kulke (chitarra) e Joe Becket (percussioni).

Al Camera Jazz & Music Club domani (ore 22) riflettori sul trio del pianista Guglielmo Santimone che svela il disco ’Qui e ora’ con Francesco Bordignon al contrabbasso ed Edoardo Battaglia alla batteria. Si cambia ancora club per una produzione originale della Cantina Bentivoglio, ’Scenario Ensemble’, ospita domani Silvia Donati, voce morbida, francesizzante, ironia bluesy, empatica con tutto ciò che non è standardizzato quanto a gusto musicale. L’asseconda un team di poliritmia granitica e timing perfetto per la griffe di Michele Corcella, pensato da Alberto Armaroli.