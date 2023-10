Sogni su quattro ruote sfilano a Palazzo Varignana

Una straordinaria selezione di automobili tutte antecedenti il 1973 protagoniste di una prima edizione del "Concorso d’Eleganza Varignana 1705" che renderà ancora più suggestiva la già meravigliosa cornice di Palazzo di Varignana. La storia del design e dell’ingegneria automobilistica sarà protagonista fino ad oggi, giorno delle premiazioni, in una tre giorni che ha visto mettere in vetrina 23 perle a quattro ruote di rara bellezza, suddivise in sei diverse categorie: ‘Eleganza Anteguerra’, ‘Le Corse Eroiche’, ‘Gioielli Italiani’, ‘Gran Class Sportiva’, ‘Grinta & Stile’ e ‘Icone dalla Germania’. La primissima edizione del Concorso d’Eleganza Varignana 1705 ha attirato molti collezionisti di spicco, pronti a sfoggiare le auto leggendarie delle loro iconiche collezioni.

Per la gioia di Carlo Gherardi, fondatore di Palazzo di Varignana, che ha parlato di un "entusiasmante insieme di automobili selezionate. E di questo dobbiamo ringraziare la generosità dei collezionisti che hanno accettato di affidarci le loro prestigiose creazioni. Dalle rinomate collezioni di Lopresto, Museo Nicolis e del Signor Hidetomo Kimura, per citarne solo alcune, ciascuna di queste magnifiche automobili in esposizione ci ha permesso di realizzare un evento davvero straordinario".