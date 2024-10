’Sogno di un uomo ridicolo’: Dostoevskij parla ai nostri giorni

Si alza domani sera alle 21 il sipario sulla nuova stagione del Teatro del Navile, con ’Sogno di un uomo ridicolo’ da Fedor Dostoevskij con Andrea Castelletti. Lo spettacolo (che ha come sottotitolo ’Ballata per il terzo millennio’) è un concerto di parole e musiche, un adattamento teatrale – in forma di talking blues su musiche di The Pirate Ship Quintet – del racconto di Dostoevskij, una delle sue opere minori più originali per la combinazione di elementi fantastici. L’autore infatti ci descrive un uomo emblematico che non accetta né si ritiene accettato dalla società fino al punto da sentirsi ridicolo. Indifferente a tutto, una notte vive un sogno rivelatore che lo porta ad una sua visione della verità.

"Il racconto appare incredibilmente pensato per i nostri giorni - spiega Castelletti - si rivolge alla società intera, denunciandone i vizi che la allontanano da quell’idea di felicità fondata sulla benevolenza e solidarietà".