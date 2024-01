Sold out domani per i Bakivo

È sold out il concerto dei Bakivo, domani al Teatro Mazzacorati 1763 di via Toscana, dove il trio bolognese dalle 20,30 si esibirà con un repertorio che attinge dall’album ’Appunti di Viaggio’. Una serata a cavallo tra jazz e pop raffinato, un incontro tra passato e presente, in cui echi un po’ retrò si mescoleranno a sonorità attualissime. Il trio Bakivo (la cantante Sara D’Angelo, il chitarrista Luca Cremonini e il contrabbassista Pedro Judkowski), sarà accompagnato per l’occasione da Piero Ronda alla batteria. I tre (ex Four Season Trio) si incontrano per la prima volta, nove anni fa, a Bologna, in un piccolo locale dove si erano recati per ascoltare un concerto. Alla fine serata, la band mette a disposizione del pubblico, strumenti e palco, così Sara D’Angelo coglie l’occasione per improvvisare con la voce qualche brano che arriva dritto al cuore e all’anima di Luca e Pedro, presenti in sala, che da li a poco decidono di contattarla per formare il trio che oggi si fa ampiamente strada.