Sold out lo spettacolo di cabaret del comico. Andrea Di Marco

Stasera alle 21 va in scena al Cinema Teatro Jolly il comico Andrea Di Marco in ’E poi ci sono io’, spettacolo di cabaret con la direzione artistica di Dario Criserà e il patrocinio del Comune.

"Ci sono canzoni comiche e monologhi – spiega Di Marco - che raccontano di un ragazzo nato in periferia che guarda il mondo. Ci sono i personaggi che negli anni hanno raccontato con punti di vista diversi quello che ci succede e ci capita. C’è il mare. C’è una band che non può solo accompagnare. C’è Milano e Genova. Ci sono 54 anni da digerire e da vivere. E poi ci sono io". Per informazioni: sms o whatsapp al numero 333 9434148

Programma completo: www.teatrojolly.net - www.cspietro.it