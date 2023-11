"Soldi ai negozi dalla raccolta fondi"

Cremonini e Morandi aiutino anche i commercianti di via San Vitale che stanno facendo i conti con la chiusura della strada per il cantiere di salvataggio della Garisenda.

L’appello arriva da Confesercenti Bologna, che chiede che dalla raccolta fondi a favore della torre pericolante arrivi un aiuto anche a negozi di vicinato, ristoranti e trattorie, bar, pub e i locali della notte "che nelle ultime settimane stanno soffrendo molto e che, con la chiusura di via San Vitale, hanno visto calare di molto il proprio lavoro". Confesercenti Bologna "plaude alla mobilitazione generale scattata nelle ultime ore per la raccolta fondi destinati alla messa in sicurezza della Torre Garisenda e al suo restauro". Anzi, "è felicissima che in questa straordinaria gara di solidarietà siano scesi in campo anche due personaggi amatissimi da tutti i bolognesi come i cantanti Gianni Morandi e Cesare Cremonini". Tuttavia, "anche i negozi e le attività commerciali di vicinato del centro storico sono una grande ricchezza per il tessuto economico e sociale della città: per queste attività che stanno soffrendo chiediamo che siano previsti degli aiuti economici. Sia dalla raccolta fondi scattata con i giornali, sia con i proventi che deriveranno dal concerto dei cantanti Morandi e Cremonini", l’associazione dei commercianti. Insomma, in attesa di capire meglio come si svilupperà la gara di solidarietà per curare la Torre malata, i commercianti chiedono a Palazzo d’Accursio un salto di qualità per dare un segnale concreto a tutto il settore.