“Soldi rubati a Gianluca Vacchi”: ammessi 40 testimoni

Bologna, 28 ottobre 2025 – Processo al maggiordomo ‘infedele’ di Gianluca Vacchi, ammessi circa 40 testimoni tra quelli richiesti dal pm, dalla parte civile e dalla difesa. Il maggiordomo era finito a processo assieme a sua moglie (che era la governante di Vacchi, ed è venuta a mancare di recente). Ora lui è a processo per appropriazione indebita e autoriciclaggio. Nel mirino della Procura, bonifici da migliaia di euro, altri da poche decine, l’abbonamento a una pay tv intestato al figlio, un’assicurazione invece per loro; e il successivo tentativo di confondere le acque effettuando trasferimenti ’ponte’, su conti intestati ad altri. Poi però il denaro, secondo l’accusa, finiva sempre nelle loro tasche. Il tutto, per un milione di euro.

I “dipendenti infedeli”

Erano stati così rinviati a giudizio i presunti ’dipendenti infedeli’ del noto imprenditore e influencer. I due, maggiordomo e governante – lui 53enne, lei 54enne - erano collaboratori domestici di Vacchi, nella villa di Porto Cervo prima e nella sua residenza di Castenaso poi, da oltre dieci anni. La coppia era incaricata della gestione delle abitazioni e delle trasferte di Vacchi. Ma, soprattutto, erano le persone di fiducia di Vacchi: avevano le chiavi della cassaforte e i codici delle carte di credito. Erano, in altre parole, deputati a gestire la vita dell’imprenditore in generale, nei suoi vari aspetti.

L’indagine patrimoniale

Poi, un giorno, se ne erano andati senza preavviso portandosi via anche degli oggetti di proprietà di Vacchi. A quel punto, l’imprenditore aveva avviato un’indagine patrimoniale. Gli anni della imputazione riguardano il periodo dal 2014 al 2020.

"Fiducia tradita”

“Oggetto di indagine sono stati quei movimenti che non avevano una causale riconducibile ad attività professionali e che non erano per contanti – spiega l’avvocato Gino Bottiglioni, che assiste Vacchi –. Si fa riferimento a bonifici che gli imputati facevano sui propri conti correnti e ricariche di carte prepagate. Una delle cose che sicuramente ha più turbato Vacchi – sottolinea il suo legale – è stato il fatto di vedere tradita la fiducia data ai suoi dipendenti”.

Ammessi 40 testimoni

Ieri, in aula a Tempio Pausania, la difesa aveva chiesto di ammettere 40 testimoni, sono stati ridotti a 20 (tra loro diversi dipendenti di Vacchi). Il pm ne ha circa 10 e la parte civile (Vacchi tramite l’avvocato Bottiglioni) altri 10, tra cui il proprio consulente tecnico, il professor Alessandro Albano. C’è stato il rinvio al 20 aprile, quando saranno sentiti gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno svolto le indagini. Poi, nell’udienza successiva, sarà ascoltato Vacchi.