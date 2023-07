"Soldi spesi bene, la sicurezza è una priorità di questo governo"

"La sicurezza è una delle priorita’ del governo Meloni – commenta il senatore Marco Lisei (FdI) –: oltre che a dar corso all’assunzione di oltre 8mila agenti fra carabinieri, polizia, polizia penitenziaria e vigili del fuoco, e diversi milioni sulla tecnologia, il ministero degli Interni ha approvato 478 progetti legati alla videosorveglianza nei Comuni di tutta Italia per un importo di 36 milioni di euro".

Da qui l’attenzione a uno strumento che negli anni si è dimostrato efficace per la prevenzione e per le indagini: "Abbiamo sempre sostenuto andasse implementata. E sono anche soddisfatto che una parte di questi soldi sia andata ad alcuni Comuni della nostra provincia che hanno grandi problemi di sicurezza, come abbiamo sempre denunciato. E’ chiaro che anche le amministrazioni comunali dovranno fare la loro parte, implementando le riqualificazioni e valorizzando la polizia locale", aggiunge Lisei, riferendosi alla parte di autofinanziamento che tutti questi Comuni hanno messo a disposizione dei progetti, sui quali scende nel dettaglio il responsabile provinciale FdI Diego Baccilieri, che ringrazia il governo e annuncia: "Monitoreremo le amministrazioni locali a guida Pd affinché a fianco della videosorveglianza sappiano implementare le risorse anche a livello locale. Fermo restando l’ottimo lavoro delle Forze dell’ordine, il problema della sicurezza è qui anche politico, spesso si nega il problema o i sindaci dicono di non avere responsabilità, ma il sindaco arroga a sé compiti e deleghe assessorili che non è in grado politicamente di svolgere, ma tanti compiti, dalla riqualificazione all’illuminazione, al presidio della Polizia locale sono in capo ai sindaci".

g. m.