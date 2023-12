Pretende 80 euro per restituire un tablet rubato: incastrato e arrestato durante lo scambio

Bologna, 11 dicembre 2023 - Ha tentato di estorcere 80 euro a un ragazzo, dicendogli che, una volta ricevuto il denaro, in cambio gli avrebbe restituito degli oggetti di sua proprietà, che gli erano stati rubati. Con quest'accusa un uomo di circa 40 anni è stato arrestato dalla polizia per il reato di tentata estorsione e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, perché una volta bloccato dagli agenti ha tentato la fuga.

Il tutto è accaduto ieri, domenica 10 dicembre, intorno alle 19, quando un ragazzo ha telefonato al 113 perché poco prima era stato minacciato telefonicamente da un uomo che gli aveva intimato di consegnare 80 euro per ottenere in cambio degli oggetti di sua proprietà che gli erano stati rubati precedentemente, tra i quali un iPad con relativi accessori. Il ragazzo si è così accordato con i poliziotti per cogliere di sorpresa il malvivente.

Gli agenti delle volanti, in borghese, sono così arrivati in via Nicolò dall'Arca per assistere allo scambio e quando la vittima ha preso il portafoglio per pagare gli 80 euro i poliziotti sono interventi per bloccare il malvivente, che è stato identificato in un uomo originario del Senegal, di circa 40 anni, che ha opposto una strenua resistenza al fine di sottrarsi all’arresto.

L'uomo è stato così bloccato e portato in Questura dove è stato arrestato per tentata estorsione e denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, in attesa dell’udienza con rito direttissimo fissata per oggi.