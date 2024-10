"Dacci soldi se rivuoi il telefono”, ma all’incontro si presenta coi carabinieri

Bologna, 15 ottobre 2024 – Pensavano di aver fatto un affare i due uomini, rumeni di 25 e 26 anni (questo pregiudicato), che dopo aver trovato un cellulare hanno pensato bene di ridarlo alle proprie condizioni: cento euro. Tutto nasce dalla segnalazione fatta ai Carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno da una donna di 70 anni.

La signora, arrivata a casa della figlia, ha notato che non aveva con sé il proprio telefono e, convinta di averlo perso, ha chiamato dal fisso il proprio numero. Dall'altra parte però ha risposto un uomo che probabilmente lo aveva trovato per caso. La storia sembrava giunta a un lieto fine, ma in cambio della restituzione del cellulare, l’uomo ha chiesto di fissare un incontro per farsi dare cento euro dalla proprietaria.

La vittima, pur di riavere indietro il telefono, ha acconsentito alla richiesta, ma ha anche avvertito i Carabinieri, organizzando con loro l’appuntamento. E così, i militari vestiti in borghese, si sono appostati e hanno aspettato che lo scambio di soldi e telefono avvenisse effettivamente. Al momento del fatto hanno arrestato i due uomini che sono stati portati alla Casa Circondariale Rocco D’amato. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e ha disposto la liberazione dei due presunti responsabili.