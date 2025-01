’Sole e Baleno’ di Babina: "Storia divenuta leggenda"

Maria Soledad Rosas detta Sole e Edoardo Masseri detto Baleno morirono suicidi in carcere nel 1998 a pochi mesi di distanza l’una dall’altro e nello stesso giorno della settimana. Erano stati follemente innamorati ed avevano condiviso la lotta anarchica: erano stati imprigionati con l’accusa di eco-terrorismo durante le manifestazioni anti-Tav ma la Cassazione tre anni dopo li aveva prosciolti. Troppo tardi. La figura di Soledad sarebbe stata poi al centro di un film di Agostina Macrì ispirato al libro di Martin Caparròs. Pietro Babina, teatrante colto e raffinato, è rimasto colpito da questa vicenda che riunisce le parabole di Giulietta e Romeo e Sacco e Vanzetti in un unico dramma in cui si ritrovano i grandi temi della tragedia: amore, morte, potere, ingiustizia, idealismo.

È stato comunque un percorso lungo e faticoso quello che ha portato all’allestimento di S&B-Sole e Baleno in scena alla sala Salmon dell’Arena del Sole da martedì a domenica. Sul palco con lo storico fondatore del Teatrino Clandestino, il musicista Alberto Fiori e la cantante Serena Abrami. Sole e Baleno doveva essere inizialmente un’opera di musica contemporanea destinata ai teatri lirici ma l’idea era rimasta nel cassetto. "Contemporaneamente – spiega Babina – stavo lavorando a una versione particolare per voce e musica elettronica dell’Opera da tre soldi di Brecht che stava incontrando problemi per la concessione dei diritti. Ho pensato che le due storie avessero temi simili a partire dal versante politico. E ho unificato i due progetti". È nata così questa opera di teatro musicale, la cui struttura riprende la celebre pièce di Brecht-Weil, eseguita da due soli attori-cantanti, che ricoprono tutti i ruoli, e da un musicista. Non si tratta di una ricostruzione storica della vicenda di Sole e Baleno ma di una nuova narrazione che aspira a diventare racconto emblematico.

Babina, come si potrebbe definire l’allestimento? "Una performance potente che raccoglie canto, musica e recitazione in forma di oratorio ambientata in una sorta di studio di registrazione dai toni luminosi. Lavoriamo con strumenti elettronici e creiamo effetti sulle voci. Non diamo letture morali né seguiamo una strada documentaristica. Raccontiamo una storia reale che diventa quasi leggendaria con elementi favolistici e magici".

Lo spettacolo è coprodotto dalla compagnia di Umberto Orsini. È curioso che un attore della tradizione scommetta su progetti così innovativi? "Orsini è un artista estremamente attento e curioso. Per lui curai la regia anni fa della Leggenda del grande inquisitore e ancora con lui co-produrrò il prossimo anno il mio nuovo spettacolo Psicosi delle 4 e 48, ultimo testo di Sarah Kane che sarà interpretato da Petra Valentini. Devo dire che Sole e Baleno è un piccolo miracolo produttivo costruito pezzo dopo pezzo".

Come le è nata questa idea? "Dopo Woyzeck, in cui da solo interpretavo tutti i personaggi del dramma, avevo pensato appunto a Brecht. Poi sono arrivati Sole e Baleno: ho immaginato che dall’Opera da tre soldi, che nasceva dalla Beggar’s Opera di John Gay, poteva germogliare un altro allestimento".