Sole, maschere e carri Piazze prese d’assalto

Una giornata di sole e la voglia di ricominciare una tradizione lunga ha premiato domenica il ritorno dei carnevali dei bambini di Casalecchio e di Bazzano. Centinaia di persone hanno gremito le vie del centro di queste due cittadine che vantano una storia lunga e che con il contributo di un contorno di associazioni locali dopo gli anni di rinvii per Covid hanno (non senza fatica) ripreso i fili di una festa interrotta. Iniziativa apprezzata dalle famiglie che hanno portato nelle piazze i bambini mascherati e dalle compagnie carnevalesche che hanno fatto sfilare i carri allegorici nei centri chiusi al traffico.

"In un bellissimo pomeriggio di sole, c’è stata una partecipazione grandissima di famiglie con bambini di tutte le età, dei carri venuti dalla Pro loco di Pianoro e delle animazioni in piazza del Popolo. I carri erano ispirati ai titoli: Pasti Jungle con gli animali della giungla, Topolino, il vascello dei pirati e il castello Pian Disney. Erano in tantissimi i bambini e anche i genitori mascherati. Fra essi i 32 partecipanti ai tre laboratori gratuiti organizzati da Casalecchio Insieme in collaborazione con le signore dell’uso e del riuso di CasaMasi -spiega il presidente della Proloco Alessandro Menzani-.

Le favole classiche hanno ispirato le maschere principali: Biancaneve, Zorro), la Bella e la Bestia Alice nel Paese delle Meraviglie, Capitan Fracassa, il drago, un gormito, il cavaliere medievale, la regina Cleopatra, una famiglia con unicorno, leone e folletto irlandese con l’Uomo ragno ed Harry Potter hanno sfilato sulla Porrettana e sulla via Marconi al seguito dei carri".

Organizzazione complessa, un colorato strato di coriandoli e stelle filanti ha coperto il selciato della piazza Garibaldi di Bazzano dove il Carnevale dei bambini ha fatto sosta per la musica, le animazioni e il discorso della maschera bazzanese di Barbazecch, letto da Sandro Sandrolini e scritto, come da lunga consuetudine, da Luca Grasselli: "Bazzanesi e forestieri..ci vediamo dopo tre anni che hanno fatto dei gran danni...che a ricordare certe volte mi sembra di sognare" ha declamato in dialetto dal balcone affacciato sulla piazza senza poi trascurare un cenno alla guerra e al caro benzina e concludere con un messaggio di speranza. Che si rinnoverà domenica prossima quando è prevista la seconda giornata di carnevale nel capoluogo di Valsamoggia.

g.m.