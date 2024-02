Solfrizzi e Natoli sulla ’scacchiera’

Un classico feuilleton in cui i personaggi si muovono algidi ed eleganti su una scacchiera irta di trabocchetti. È L’anatra all’arancia, commedia scritta dal britannico William Douglas Home e dal francese Marc Gilbert Sauvajon, in scena da stasera al Duse di Bologna (alle 21, domenica ore 16). Sul palco Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli, diretti da Claudio ‘Greg’ Gregori. Nella pièce ogni mossa dei protagonisti ne rivela le emozioni, mettendole a poco a poco a nudo. Così il cinismo lascia il passo ai timori, all’acredine, alla rivalità, alla gelosia; in una parola all’amore, poiché è di questo che si parla nella storia portata al cinema da Luciano Salce nel film del 1974 con Monica Vitti, Ugo Tognazzi e Barbara Bouchet. L’anatra all’arancia è un vortice di battute sagaci, solo apparentemente casuali, perché tutto è architettato come se fosse una partita a scacchi.