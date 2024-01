Solida e concreta: . Germani da Scudetto

Davanti a tutti, con la Reyer Venezia, c’è la Germani Brescia. Come due anno fa, la mancanza dalle coppe europee sta impreziosendo le domeniche della squadra di Alessandro Magro. E il coach toscano, come ha confermato il successo contro Olimpia Milano, ha avuto il merito di trovare un equilibrio tra tutti i suoi violini offensivi: Della Valle, Massinburg e Christon. "Ringrazio il pubblico per la spinta che ci ha dato su tutti i 40’ - il commento del coach toscano dopo la vittoria - Abbiamo iniziato con il freno a mano, con Milano che ha giocato parecchi minuti con tre lunghi. Avevamo la necessità di correre, ma non siamo stati in grado di farlo. Siamo andati all’intervallo lungo sul +1, ma eravamo un po’ fuori dai binari".

Poi sono stati lunghi come Cobbins e Akele a fare la differenza: "Abbiamo chiuso molto bene l’area. Nel secondo tempo siamo stati molto bravi e abbiamo tenuto l’Olimpia Milano con il 31 %. A turno i nostri giocatori si sono alternati. E’stata una bella vittoria di squadra. Siamo andati in crescendo. E’ stata una delle nostre migliori partite".

Per Brescia, d’altronde, era importanti togliersi di dosso l’ansia da prestazione con le big, visti i ko con Venezia, Virtus e Derthona: "Felici di aver regalato a tutti questa vittoria. Siamo 11-3 ed ovviamente siamo molto felici. All’intervallo ho detto ai ragazzi che sembravano contratti. Chiunque sia entrato ha dato il proprio apporto sia in difesa che in attacco".

E in una situazione di basket diversa dal solito, con Milano molto fisica con Melli, Voigtmann e Hines in campo, è arrivata comunque la vittoria: "Non è stato facile giocare la nostra pallacanestro, ma sapevamo che non sarebbe stato semplice". Una delle soluzioni è stato Jason Burnell, ormai un veterano in Serie A, preziosissimo sesto uomo su ambo i lati del campo per Magro: "È un giocatore che ci dà tanta solidità e profondità. I break li abbiamo fatto quando loro hanno abbassato i quintetti. Abbiamo fatto un’ottima partita, ma ora dobbiamo andare a Brindisi a vincere".

Ovvero un testa coda, quindi di livello cestistico diverso. Ma Magro non dimentica il tema psicologico: "Contro Bologna siamo stati troppo nervosi fin dall’inizio, a Venezia ci sono stati degli episodi, mentre con Milano siamo stati bravi. Credo che a livello difensivo abbiamo fatto davvero un buonissimo lavoro".

Determinante anche Miro Bilan. La sua tripla decisiva nel finale, con tanto di dedica ai tifosi brescisni, è la diapositiva che chiude il 2023: "Miro è un ottimo tiratore da tre punti. Oggettivamente sentivo che avevamo preparato molto bene la partita e quindi ringrazio tutti: giocatori e staff" conclude Magro.

Qualche giorno di pausa quindi prima del match con Brindisi. I pugliesi sono ultimi in classifica, e visto il rilancio di Varese con Mannion paiono primi candidati alla retrocessione. Il campo dirà, intanto Coach Sakota ha ottenuto un inserimento di mercato con Frank Bartley. L’esterno l’anno scorso non salvo la Trieste di Legovich, ma fu miglior marcatore del campionato.