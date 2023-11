"Solidarietà a Ciavatti e Alemagna, servono soluzioni"

Solidarietà all’architetto Pietro Maria Alemagna e al presidente del comitato Piazza Verdi Otello Ciavatti anche dalla consigliera regionale di Europa Verde Silvia Zamboni (foto). Che parla di una "situazione sempre più fuori controllo in una parte del centro storico, da anni al centro di polemiche tra residenti e frequentatori di bar e locali". La consigliera ha chiamato ieri Alemagna per esprimere la sua vicinanza. "Non è ammissibile che in una città civile accadano episodi simili, oltre tutto nell’indifferenza generale. Sabato sera, infatti, nessuno è intervenuto". E chiede un intervento delle istituzioni: "Chi governa la città e chi è responsabile dell’ordine pubblico deve essere in grado di stabilire regole certe e farle rispettare. La sicurezza personale non è di destra o di sinistra: è un diritto elementare delle persone. Lo dico anche come donna che spesso si trova a spostarsi da sola di sera nelle vie del centro". Intanto, domenica in piazza Aldrovandi una delegazione dei Verdi incontrerà i promotori della petizione lanciata dai comitati dei residenti per valutare anche azioni di sensibilizzazione da prendere insieme.