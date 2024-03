Solidarietà al compagno rimbalzato!

Gianni

Venerdì torna la corsia preferenziale nel tratto tra le piazze Cavour e Galvani, direzione centro, e partono due nuove linee di bus, la 44 e la N8. Per adesso, il tutto avverrà a telecamere chiuse. Un consiglio: impariamo a tenere subito gli occhi aperti.

CITTÀ 30

Curioso, e forse pericoloso, corto circuito sabato 16, di pomeriggio: più o meno in contemporanea, i favorevoli si raduneranno in piazza San Francesco, i contrari in piazza Santo Stefano. Se non altro, la protezione dall’alto è garantita.

SCONNESSI

Nella parte di via Saffi a ridosso di Porta San Felice, sottosopra per i lavori del tram, da un mesetto molti residenti sono senza telefono e Internet. "E’ un guasto di particolare complessità", ha comunicato la compagnia utilizzando i piccioni viaggiatori.

GRAFFITI

Palazzo d’Accursio dimezzerà la tassa di occupazione del suolo pubblico agli esercenti che terranno puliti i muri esterni. Falce e pennello. SANT’ORSOLA-MALPIGHI Nella classifica dei migliori ospedali redatta online dalla rivista statunitense Newsweek, il policlinico occupa nel mondo la sessantesima posizione su 250 e in Italia la quinta su 14. Insomma, scoppiamo (quasi) di salute. FAI DA TE

Dopo avere sorpreso un nordafricano a rubare sul loro camioncino, in via Sigonio, due romeni l’hanno inseguito mentre fuggiva in bici e, una volta bloccato, gli sono passati sopra (nota bene: con l’automezzo hanno schiacciato la dueruote, vuota). "Volevamo dargli una lezione", la spiegazione fornita ai poliziotti prima di essere denunciati per esercizio arbitrario delle proprie ragioni e danneggiamento. La legge del furgone.