MATTIA SANTORI

Vergogna, scandalo, orrore. L’ex leader delle Sardine, oggi consigliere comunale del Pd con delega alle politiche giovanili (appunto), sbattuto fuori dal tumultuoso corteo pro Palestina di venerdì, senza riguardo e senza ritegno. Colpito e affondato dal fuoco, anzi, dal fumo amico, la baionetta in canna per farlo sentire un pesce fuor d’acqua, tagliargli l’erba sotto i piedi, umiliarlo, povera stella. Ma chi sono, come si permettono, cosa cercano, ‘sti scappati di casa (occupata)? Solidarietà al compagno rimbalzato!

CHAMPIONS

Sabato Bologna-Inter. Amarcord Roma sessant’anni fa…