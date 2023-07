Solidarietà bipartisan al sindaco minacciato

Un fiume di messaggi, senza ‘colori’, ha travolto, nella giornata di ieri, il sindaco di Baricella Omar Mattioli (nella foto) a seguito delle minacce di morte ricevute, per lettera, giovedì mattina nella sede del Municipio in via Roma. "Esprimo profonda solidarietà al sindaco di Baricella e alla sua famiglia per le pesantissime minacce ricevute in questi giorni. Nessuna dinamica politica, nessuno scontro deve mai portare a episodi del genere. Siamo fiduciosi sull’operato delle forze dell’ordine, perché questo gesto trovi un responsabile. Come Città metropolitana siamo a fianco del sindaco Mattioli per le scelte importanti che sta affrontando": lo scrive in una nota il sindaco metropolitano e di Bologna, Matteo Lepore.

"Prepara la bara perché ti faremo fuori" recitava il testo, scritto a penna blu, in stampatello. A Lepore si unisce la segretaria del Pd di Bologna, Federica Mazzoni: "Siamo profondamente sconcertati nell’apprendere della lettera anonima di minaccia ricevuta da Omar Mattioli. A lui e alla sua famiglia tutta la vicinanza e la solidarietà del Partito Democratico di Bologna. Condanniamo fermamente questo atto di intimidazione che mette a rischio la sicurezza e il benessere di un rappresentante elettivo impegnato a servire la comunità. Omar Mattioli è un sindaco impegnato nel migliorare la qualità della vita dei cittadini di Baricella. Ha dimostrato una straordinaria dedizione al servizio pubblico, lavorando instancabilmente per il progresso e il benessere del proprio comune", prosegue Mazzoni.

"Minacce anonime sono inaccettabili in una società democratica e pluralistica. Siamo fiduciosi che le indagini delle forze dell’ordine intervenute tempestivamente faranno luce sull’origine di questa minaccia", conclude la dem. A loro hanno fatto seguito anche Luigi Tosiani, Andrea De Maria e Stefano Caliandro, rispettivamente segretario regionale, deputato e consigliere regionale del Pd, oltre al presidente della Regione Stefano Bonaccini. Sostegno anche da Diego Baccilieri, Angela Bertoni e Alessandro Santoni di Uniti per l’Alternativa. Ad esprimersi in merito sono stati anche Monia Giovannini, presidente dell’Unione Terre di Pianura di cui fa parte Baricella, e Alessandro Erriquez, presidente dell’Unione Reno Galliera, che scrive: "Ho chiamato l’amico e collega Omar Mattioli, per esprimergli la nostra solidarietà. Nessuna contrapposizione può minimamente giustificare un simile gesto nei confronti di chi rappresenta la prima istituzione che si interfaccia con i cittadini". "Apprezzo il sostegno ricevuto anche perché arriva da fronti politici diversi – ha ringraziato il sidnaco Mattioli –. Ho piena fiducia nell’operato dei carabinieri e continuo a fare il mio lavoro". I carabinieri della Compagnia di Molinella stanno indagando senza sosta per individuare il responsabile.

Zoe Pederzini