Solidarietà, parrucchieri Cna in strada

Quattro giornate in cui sono stati raccolti e donati in beneficenza 7.000 euro: 42 saloni coinvolti e 55 volontari, tra imprenditori, dipendenti e collaboratori Cna, scesi in campo. E ancora, più di 400 tra tagli, messe in piega, servizi di estetica e tatuaggi temporanei erogati al pubblico a prezzo ridotto. Questo il bilancio di ‘Acconciatori ed estetiste in strada 2025’.

Gli eventi solidali promossi da Cna con il supporto del Gruppo Hera hanno coinvolto i comuni di Crevalcore, San Lazzaro di Savena, Castiglione dei Pepoli e Castenaso. Le realtà a cui è stato devoluto l’intero incasso sono Susan G. Komen Italia per la lotta ai tumori al seno, Vigili del fuoco volontari di Castiglione, Fondazione Sant’Orsola e Associazione La Bussola Onlus. "Da 17 anni, le nostre imprese del benessere portano bellezza e solidarietà in tutta l’area metropolitana della città – commenta Claudio Pazzaglia, direttore generale di Cna Bologna –. Abbiamo ottenuto buoni risultati, sia in termini di presenze che di fondi raccolti. È la testimonianza del grande impegno sociale di queste categorie, che ogni giorno mettono a disposizione la propria passione e competenza. Ed è anche la conferma di come le attività di prossimità siano una ricchezza da sostenere e tutelare".

"Manifestazioni del genere aiutano sia le associazioni, che ricevono un sostegno concreto, sia le imprese stesse, che mostrano ai cittadini il loro interesse per la comunità a cui appartengono. È una visibilità positiva che le sta rendendo molto attraenti", aggiunge Andrea Bargiacchi, responsabile dell’area economico-sindacale di Cna Bologna. Ma le iniziative solidali non finiscono qui. Per il resto del 2025 e per tutto il 2026, al centro benessere ‘L’acqua e le Rose’ del Sant’Orsola, gli acconciatori Cna offriranno gratuitamente servizi di barbiere e parrucchiere ai pazienti ricoverati. Filippo Biondi