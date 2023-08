Solidarietà protagonista

Fra gli eventi che annunciano l’arrivo del Settembre Castellano, torna, dopo l’apprezzato esordio dell’anno scorso, la “Festa Luca Grilli di fine estate” immersa nel verde del centro sportivo Casatorre. L’iniziativa, da oggi a domenica, propone "buona musica, buon cibo e birra, con un’unica parola d’ordine: beneficenza". Tutto il ricavato della festa sarà devoluto all’associazione Piccoli Grandi Cuori. Grazie ai volontari che da anni collaborano alle feste dell’Asd Luca Grilli, nello spazio fra il Palasport e il playground sarà allestito lo stand gastronomico, che sarà aperto oggi, domani e sabato dalle 18,30 e domenica dalle 12, solo a pranzo, in occasione delle prove libere della Carrera in viale Terme. Si potranno gustare pasta fatta in casa (tagliatelle ai funghi porcini o al ragù), carne alla griglia, patatine, friggione, crescentine e piadine con affettati, e birra. Info e prenotazione tavoli: Valerio 334 6615050. Musica tutte le sere dalle 21. Si parte con Nearco e DjCita, poi spazio al gruppo Skryer con Alberto Landi, e ai Backup.