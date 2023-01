"Solo lo sci evita la fuga dei nostri giovani"

Rendere il Corno alle Scale una stazione aperta 365 giorni all’anno. Per quanto l’idea sia suggestiva, non risolve nell’immediato i problemi generati da un inverno senza neve, accentuando le difficoltà occupazionali che si registrano in appennino.

"Quando nel 2020 abbiamo deciso di prendere in gestione la stazione sciistica del Corno – spiega Marco Palmieri, presidente e Ceo di Piquadro – noi imprenditori della zona lo abbiamo fatto con lo spirito di chi doveva restituire qualcosa ad un territorio che aveva consentito alle nostre attività di crescere. Declinata in vari modi, c’è un’urgenza a cui era ed è tuttora necessario dare una risposta: evitare che i giovani lascino la montagna per la mancanza di lavoro. Senza di loro, un domani, non ci sarà né chi si occuperà del nostro territorio, né chi raccoglierà un nostro testimone, ecco perché le soluzioni che bisogna mettere in campo non devono parlare solo di prospettiva, ma devono dare risposte anche nell’immediato". Il lento ma costante spopolamento dell’Appennino è una delle regioni per cui non basta parlare di un Corno alle Scale sempre aperto. "I dati attuali ci dicono che in estate si realizza un terzo dei profitti e che i restanti due terzi sono raccolti nella stagione invernale. La conclusione è che il turismo degli escursionisti, fatto di panini e borraccia, non basta, per cui bisognerebbe trasformare il nostro comprensorio in un parco tematico. Un’operazione che, nella migliore delle ipotesi, si perfezionerebbe tra 3-4 anni. Nel frattempo i nostri operatori saranno scappati via tutti come sta già succedendo con i nostri giovani maestri di sci che stanno tutti trovando un’occupazione sull’arco alpino. Ecco perché il Corno va sostenuto ora, altrimenti ci ritroveremo una montagna sempre meno abitata".

Sull’argomento è intervenuto anche l’ex ministro dell’ambiente e anche lui membro del cda della Corno alle Scale srl, Gian Luca Galletti. "La montagna ha un valore ecoambientale che porta vantaggi anche a chi vive in pianura, per cui è giusto che le persone che abitato in Appennino siano risarcite da tutta la comunità per i disagi che vivono quotidianamente. Da questo punto di vista mi sembra importante l’apertura che hanno dimostrato sia il presidente della Regione Stefano Bonaccini sia la ministra per il turismo Daniela Santanchè. Mercoledì ci sarà un incontro tra di loro e credo che la base di qualsiasi soluzione non possa che partire da un dato di fatto: bene rendere le stazioni sciistiche del nostro Appennino fruibili per tutto l’anno, ma partendo dall’idea che è l’inverno a sostenere tutta l’attività e che se non c’è neve in questi mesi bisogna produrla utilizzando le nuove tecnologie".

Una strada che vede la netta contrarietà degli ambientalisti, visto l’alto consumo di acqua: "Dobbiamo partire da un dato di realtà, il clima sta cambiando e noi dobbiamo adattare le strutture a queste variazioni. Ad esempio uno studio di Nomisma dice che pioverà di più rispetto al passato, ma in un tempo più concentrato, per cui noi dobbiamo creare dei nuovi invasi per raccogliere quest’acqua. Così è per le stazioni, dobbiamo fare in modo che si possa sciare anche quando la neve non c’è".

Massimo Selleri