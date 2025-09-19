Some prefer cake. Torna il festival di cinema lesbico

È quasi maggiorenne il festival Some prefer cake che da 17 stagioni porta il cinema lesbico sul grande schermo, attivando un dibattito che una città come Bologna ha fatto suo cn determinazione. Da oggi al 21 settembre al Cinema Nosadella e negli spazi dell’adiacente Giardino Lorusso verranno presentate ventotto produzioni indipendenti cui si aggiunge quest’anno il convegno Diamo spazio alle lesbiche, che fino a domani, si offrirà come spazio politico di confronto sul tema dell’accessibilità della cultura per le lesbiche e le persone queer che subiscono discriminazioni multiple. Organizzato dall’associazione Luki Massa Aps, con la direzione artistica dell’agenzia Comunicattive e il coordinamento di Teresa Sala, oggi alle 19 il festival vedrà le sue prime proiezioni, due corti palestinesi e poi sarà la volta del live set delle Fucksia, band italo brasiliana transfemminista e queer. Alle 21 sarà proiettato il lungometraggio drammatico Outerlands della statunitense Elena Oxman, che assieme ad altri sette compone la rassegna degli 8 lungometraggi in gara quest’anno, di cui 4 narrativi e 4 documentari, 5 in anteprima nazionale. Sono invece 13 i corti in concorso che si alterneranno nell’arco delle giornate, durante il format Corti a Colazione di domani alle 9:30 e domenica 21 alle 10. Alle 23 ritorna invece l’atteso appuntamento Lesbian Pleasure, con la proiezione di cinque corti dedicati alla sessualità lesbica, preceduta dall’esibizione della performer e drag clown Sara Brown. La selezione dei film in programmazione è a cura di Federica Fabbiani e Antonia Nina Ferrante (lungometraggi narrativi), Lucia Tralli e Silvia Radicioni (documentari), Helena Falabino e Giulia De Rocco (cortometraggi).

b. c.