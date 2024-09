Sommersi e salvati: i volti di Marzabotto

Baroncini

Renato Chirici è il primo ad arrivare sul grande prato davanti ai lacerti della chiesa di San Martino, con il fazzoletto al collo e il cuore gonfio di emozione. Ma la voce è ferma. Scampò ai nazisti, lui che da partigiano militava nella Brigata Stella Rossa Lupo, quella di Mario Musolesi. Per un gioco del "destino vigliacco, come potrei definirlo?" – e guarda verso il cielo con il fazzoletto al collo – nacque il 28 settembre 1929. "Il giorno dopo il mio quindicesimo compleanno, il 29 settembre 1944, la mamma (Bianca Mazzei, ndr) morì nella strage della chiesa di Casaglia". La sorella, pure lei nella Resistenza, "faceva il secondo anno di magistero quando fu uccisa dai nazisti a Cà Beguzzi". Era il 4 ottobre. Ottant’anni dopo Renato è il primo a venire salutato e abbracciato dai due presidenti (Sergio Mattarella e Frank-Walter Steinmeier). Lo seguono gli altri, i sommersi e i salvati di Marzabotto: ci sono sopravvissuti, come Giovanna Monti e Franco Lanzarini, o come Anna Rosa Nannetti, autrice del libro ‘I bambini del ’44’. "Grazie per essere venuti qui oggi e per aver onorato i nostri cari che non ci sono più", si rivolge a Mattarella e Steinmeier – accompagnati dalla figlia il primo e dalla moglie il secondo – la

Nannetti. A lei il presidente tedesco risponde, a sua volta, dicendo "grazie della vostra generosità e per la vostra accoglienza". Fra le querce ci sono anche Gianluca Luccarini, Bruno Zebri, Maria Iubini, Caterina Fornasini: tutti parenti delle vittime. Anita Baccolini si commuove: "A me sono venute le lacrime. Per una vota di gioia, oltre la tragedia".