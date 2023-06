Somministrazione della colazione in hotel

Omnis Servizi Alberghieri è alla ricerca di una figura che dovrà occuparsi della somministrazione del servizio colazione in hotel. Per questa mansione, è indispensabile il possesso della licenza media. È preferibile, inoltre, avere esperienza di almeno tre mesi nella mansione. È richiesta buona conoscenza della lingua italiana e utilizzo della posta elettronica. Il luogo di lavoro è a Bologna, l’orario di lavoro è part time, 24 ore settimanali dalle 6 alle 10. Giorno di riposo infrasettimanale variabile. Contratto: Ccnl applicato imprese di pulizie, inquadramento 2° livello, tempo determinato. L’annuncio è rivolto a persone dell’uno e dell’altro sesso. Per candidarsi: Dopo esserti registrato con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, clicca sul pulsante ’Invia candidatura’ e segui le istruzioni riportate.