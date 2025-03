Sonda in via della Grada per analizzare le acque

A volte ci dimentichiamo quanto lo studio e la regolamentazione del ciclo delle acque siano importanti. E l’iniziativa ‘Adottiamo i nostri canali’, promossa dal Rotary Club cittadini, insieme ai Canali di Bologna, guarda proprio in questa direzione. L’obiettivo è la salvaguardia dell’ecosistema dei canali grazie all’installazione di una stazione di monitoraggio elettronico all’Opificio delle Acque, quartier generale dei canali cittadini, in via della Grada. Un progetto che partirà nei prossimi mesi estivi. Il service, donato da Rotary Club Bologna Valle del Savena, Rotary Club Bologna Carducci e Rotary Club Bologna Ovest (con il supporto Rotary Club Meise-Bouchout di Bruxelles), verrà messo in azione da Gacres (Gestione acque canali Reno e Savena), società strumentale dei Canali di Bologna, e punterà alla salvaguardia dell’ecosistema dei canali. Una donazione che ammonta a 34mila dollari grazie anche alla Rotary Foundation. "Un sistema – ha dichiarato Andrea Bolognesi, direttore dei Canali di Bologna – che permetterà di monitorare costantemente la qualità dell’acqua nei canali Reno e Savena, garantendo un miglioramento nella gestione delle risorse idriche". Il macchinario, già ordinato a un’azienda americana che lo sta settando, verrà inaugurato durante la stagione estiva e "sarà in grado di analizzare le acque in tempo reale secondo sette parametri e permetterà di capire anche i livelli di inquinamento delle acque che entrano in contatto con il territorio urbano. È stata scelta la nostra sede come luogo di installazione poiché è un luogo protetto che può essere messo a disposizione anche per posizionare strumenti mobili per arricchire la raccolta dati", ha concluso Bolognesi.

"La qualità di vita di una comunità è direttamente proporzionale alla qualità dell’acqua", spiega Luigi Arturo Severino, presidente del Rotary Club Bologna Valle del Savena: "Il nostro scopo è sensibilizzare la comunità sull’importanza del controllo delle acque. Saranno organizzati incontri di idrocivismo con privati e scuole, a cui si aggiungono anche visite guidate alla stazione ed escursioni sui canali".

Mirko Di Meo