Sondaggio fra i cittadini per il centro sportivo

Alla scoperta del centro sportivo di via Castelfranco a San Giovanni in Persiceto. Recentemente si è tenuto l’evento di presentazione del percorso partecipativo ‘Partecipa e stai al passo’ per l’ampliamento della zona sportiva nel ‘Comparto Manganelli’, circa 5 ettari di terreno, a cui hanno partecipato una sessantina di cittadini. La prima parte dell’incontro è stata dedicata a una passeggiata all’interno del centro sportivo attuale con alcune tappe nei vari impianti sportivi presenti per arrivare poi alla zona che accoglierà l’ampliamento.

A seguire, nella bocciofila persicetana, è stato presentato il questionario per raccogliere i suggerimenti dei cittadini interessati. Come testimonial dell’evento era presente Emanuele Lambertini, atleta persicetano recentemente insignito della medaglia d’oro ai campionati del mondo di scherma paralimpica. Per l’occasione il sindaco Lorenzo Pellegatti si è congratulato con lui per i suoi tanti successi sportivi e l’ha ringraziato per la sua partecipazione all’incontro. "Siamo molto fiduciosi di questa nuova nostra iniziativa che coinvolge lo sport – dice il primo cittadino – e curiosi del risultato dell’indagine attraverso il questionario. Sapremo le esigenze sportive che ad oggi non siamo in grado di soddisfare o di soddisfare solo in parte e i pensieri al riguardo dei cittadini ci daranno sicuramente gli spunti giusti per procedere poi con l’ampliamento. Emanuele Lambertini è stato scelto dall’amministrazione comunale come testimonial perché è uno sportivo vincente per un progetto vincente". Lo scorso luglio il consiglio comunale aveva deliberato una proposta di percorso partecipato chiamato ‘Partecipa e stai al passo’ per l’ampliamento della zona sportiva di via Castelfranco. Dopo la delibera di luglio è stato redatto il progetto di percorso e istituito il tavolo di negoziazione. E il primo appuntamento del percorso si è tenuto appunto nei giorni scorsi quando è stata organizzata la passeggiata nel centro sportivo e l’incontro nella bocciofila.

I risultati del questionario saranno pubblicati anche online sul sito del Comune, pubblicizzati attraverso i vari strumenti di comunicazione e a disposizione negli uffici dell’Urp. Nei mesi successivi verranno poi raccolti i dati e si terrà una giornata di workshop a cura del tavolo di negoziazione per giungere alla realizzazione di una o due proposte progettuali da presentare all’amministrazione comunale. Infine, nel mese di maggio le proposte saranno presentate in consiglio comunale e poi ai cittadini. Maggiori informazioni e gli sviluppi del progetto ‘Partecipa e stai al passo’ si possono trovare sul sito web del Comune.

p. l. t.