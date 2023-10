Sonia Bergamasco sul palco: "Mirandolina è immensa"

Ha ammirato gli orecchini che la divina Eleonora indossava durante le recite di ‘Locandiera’ e che attualmente sono conservati nella sede romana della Siae. E ha visto le foto e scorso i documenti di quelle recite di fine Ottocento di cui la Duse era protagonista. "Ho letto perfino le sue raccomandazioni agli attori", sorride Sonia Bergamasco.

Certo, la Mirandolina di Eleonora Duse (che tra l’altro eliminò gli altri due ruoli femminili della commedia per essere l’unica donna in scena) resta solo una testimonianza della tradizione del teatro italiano e non ha alcun riferimento con lo spettacolo di cui Bergamasco è protagonista e che apre domani alle 21 la stagione di prosa del Teatro Duse. Ma è curioso che, in questi mesi in cui si festeggiano i duecento anni del palcoscenico di via Cartoleria, il testo inaugurale della stagione di prosa sia proprio ‘La locandiera’ di Goldoni. E cioé un cavallo di battaglia della storica attrice a cui il teatro è intitolato. È un allestimento molto atteso quello firmato da Antonio Latella che resterà in scena fino a domenica e che vede, accanto alla protagonista e a Giovanni Franzoni, un nutrito cast. La trama è nota: Mirandolina si trova a gestire la locanda ereditata dal padre e a divincolarsi fra vari corteggiatori finché non incontra l’amore. Che non la condizionerà però nella scelta finale.

Signora Bergamasco, dopo il successo di ‘Chi ha paura di Virginia Wolf?’, continua il sodalizio con Antonio Latella. Da dove nasce la sintonia?

"È stato un rinnovato incontro del cuore nel segno della condivisione e dell’intensità di lavoro. Abbiamo scavato, nel pieno rispetto del testo, sui personaggi e sulla vicenda. È buffo perché Antonio ed io avevamo recitato insieme a fine anni ‘90 nella ‘Trilogia delle vacanze’ appunto di Goldoni. Io ero Giacinta, lui un servitore. Ci siamo ritrovati".

Mirandolina è il ruolo a cui molte attrici aspirano sia per la modernità che per una certa vocazione femminista. Lei lo aspettava?

"Proprio no, la proposta mi ha sorpresa. È un personaggio brillante, luminoso e immenso che la tradizione italiana vuole legato a cliché femminili. Mirandolina è astuta e sa tenere i fili del gioco, ma in lei ci sono altre profondità che fanno di Goldoni un potente autore di respiro europeo".

Nelle note di regia si fanno citazioni importanti che vanno da Pina Bausch a Massimo Castri e alcuni studiosi sostengono che da questo testo inizi il teatro contemporaneo. In realtà, cos’è quella locanda?

"È una vera protagonista della storia del teatro italiano. È la casa, il luogo di lavoro, il mondo di Mirandolina. Succede che lei, narciso felice, incontri l’amore nello straniero Cavaliere di Ripafratta e che quindi perda il controllo. Non subirà l’uomo dominante e sceglierà con sofferenza un’altra strada, ma questo discorso complesso sull’innamoramento resta di grande forza".

A proposito di Eleonora Duse, lei sta lavorando a un film dedicato alla divina?

"È un film documentario che uscirà nei cinema il prossimo anno e che ho cominciato a girare da poco. Ne curo la regia e sono co-sceneggiatrice. Poiché di un personaggio così iconico restano soltanto una pellicola in bianco e nero, lettere e fotografie, ho pensato che si doveva ’dare corpo’ al corpo di un’attrice".