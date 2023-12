"Sono arrivata a 104 anni e faccio quello che mi pare"

La bellezza di 104 anni. Li ha compiuti mercoledì scorso la signora Lucia Guizzardi di Pieve di Cento. Ed è la residente più anziana del comune, come attesta l’anagrafe comunale. E per l’occasione il sindaco Luca Borsari e il vicesindaco Angelo Zannarini, si sono recati a casa della signora, dove era stato organizzato un rinfresco, a farle di persona gli auguri e i complimenti per il prestigioso traguardo.

"Correva l’anno 1919 – dice il primo cittadino – quando, nel giorno di Santa Lucia, il 13 dicembre, nacque Lucia Guizzardi. Ed io e il mio vice l’abbiamo trovata in formissima, immersa nell’affetto della sua famiglia". E Borsari continua: "Abbiamo dialogato con la signora, con i suoi familiari, assaggiando le bontà che erano sul tavolo preparate per il compleanno. Davvero tantissimi auguri alla super nonna di Pieve di Cento". Lucia a soli 18 anni, dovette andare a lavorare in Germania insieme a suo papà e a suo fratello; suo padre tuttavia tornò in Italia dopo qualche mese. Scoppiò la guerra, Lucia quindi rientrò in Italia ed ebbe la sorpresa di un nuovo fratello, Franco, che mercoledì era lì con lei a festeggiarla. Attualmente di undici figli, sono rimasti Lucia e il fratello più piccolo Franco di 84 anni.

"Inizialmente lavorai con i miei genitori – racconta l’ultracentenaria – che avevano un’attività di trasporti coi cavalli. E poi come ambulante con il carretto per la vendita di gelati. Quindi ho lavorato con i miei fratelli in una segheria. Sono autosufficiente ma vista l’età ho la compagnia fissa di una signora. Anche se i miei familiari mi sono sempre vicini. Mangio di tutto, leggo riviste e altro, guardo la tv. A volte mi faccio da mangiare da sola e sto bene quando parlo con altre persone. Il mio segreto per campare oltre cento anni? Fare quello che mi pare".

Pier Luigi Trombetta