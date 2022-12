"Sono d’accordo con l’ordinanza"

Anche per chi vive all’estero ed è rientrato in Italia solo per le vacanze, la scelta del ministro Schillaci è ragionevole e sensata: "Capisco che sia più urgente controllare chi rientra dalla Cina – spiega Martina Balestrieri – perché la situazione è drammatica, e non si sa ancora, purtroppo, se sia una nuova variante".

Ma la scelta dovrebbe essere estesa su una scala più ampia, coinvolgendo tutti i viaggiatori: "Non trovo coerente, però, non fare nessun tipo di controllo agli altri. Vivo a Parigi, e da circa un anno la mascherina non è più obbligatoria in aereo, dove si può anche mangiare. Chiunque potrebbe essere infetto. Avrebbe senso monitorare tutti".