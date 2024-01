"Sono già in campo, giusto fare le primarie"

"Se mi candido? L’ho già fatto, sono in campo". L’assessora Sara Bonafè (nella foto), civica di centrosinistra, ripete il suo passo in avanti. Stavolta chiedendo le primarie, che pure sarebbero l’unica cosa sicura sulle rive fangose dell’Idice: a sostegno, un documento vidimato da tutta la coalizione. Bonafè presenterà la candidatura il 2 febbraio, alle 19 al centro Malpensa. "Stiamo facendo tavoli della coalizione da mesi, con due strade in parallelo: il percorso per le primarie e il programma condiviso".

Dunque, su quel documento c’è la firma di tutti.

"E ci sono state due candidature ufficializzate: la mia, per una parte della coalizione che siede al tavolo, e quella di Luca Melega per ‘Noi Cittadini’"

E il Pd locale cosa vi ha detto?

"Sono tra i fondatori del tavolo della coalizione, le primarie le hanno chieste anche loro. Io metto la mia candidatura a disposizione del territorio, a garanzia di questo percorso".

Perché lei si candida?

"La mia storia politica nasce per San Lazzaro, il lavoro svolto per la comunità in questi anni parla da solo. Ritengo la mia candidatura un ponte di visione: tra ciò che è stato, per garantire il lavoro egregio fatto fine qui; e ciò che sarà, per dare una spinta propulsiva per i prossimi 10 anni. Servono amministratori pronti a mettersi in gioco, per rendere le città visionarie".

Crede che Isabella Conti la sosterrà? E’ lei l’erede?

"Sono per tutelare tutto quello che è stato fatto fino a oggi. Sono al fianco di Isabella da 8 anni, ho sempre condiviso le sue politiche e comprendo la sua posizione. È ovvio che un suo sostegno sarebbe prezioso".

Circola insistentemente il nome di Marilena Pillati, un accordo politico tra correnti potrebbe superare la richiesta di primarie della coalizione.

"Ho molto rispetto per il percorso compiuto dal Pd locale finora, anche loro hanno condivisio la necessità di una candidatura del territorio, è per tutti una stella polare. In ogni caso Pillati, o chi per lei, si dovrebbe candidare all’interno delle primarie. Strumento che garantisce la coalizione, la rende larga e che porta alla mediazione con il corpo elettorale, in trasparenza e con spirito di partecipazione. Se in questo percorso io dovessi essere la convergenza per gli alleati della coalizione, sono a disposizione".

Si candiderebbe anche fuori dalla coalizione, da civica?

"Non esiste una terza via. O ci si guarda in faccia e si decide per un candidato all’interno dell’alleanza, oppure si fanno le primarie, che io rivendico".

Programma, i suoi pilastri?

"San Lazzaro ha già tutte le qualità per diventare un polo ad Est della Città, punto di riferimento che permetta lavorando in sinergia di collegarci meglio, decongestionando gli arrivi su Bologna. E poi nidi gratis, sostegno alle nuove povertà e alle famiglie. Stop confermato al consumo di suolo, e rigore sull’utilizzo di quel 3% di edificabile su terreno vergine. Per i costruttori quei terreni sono più appetibili, dovranno essere indirizzati a progetti con una forte spinta pubblica e sociale. Altrimenti, zero consumo di suolo".

Paolo Rosato