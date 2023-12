"Sono malato, ho bisogno di aiuto". Padovani in aula: fatemi altri esami. Ma la Corte rigetta l’istanza

"Se me lo chiede lei presidente sono disposto a fare qualsiasi test a cui mi vogliate sottoporre. Sono a sua completa disposizione. Perché ho capito di essere malato, non sto bene, da solo non ce la faccio, ho bisogno del vostro aiuto, ed è anche questo il motivo per il quale avevamo chiesto di poter andare in una Rems, perché lì mi possono curare".

Così Giovanni Padovani, 28 anni da pochi giorni, capelli corti e aspetto dimesso, la voce strascicata e sul fisico il segno di mesi di psicofarmaci, ha parlato al presidente della Corte d’assise Domenico Pasquariello, per la prima volta da quando è iniziato il processo a suo carico. Processo in cui è accusato dell’omicidio pluriaggravato della sua ex, Alessandra Matteuzzi, 56 anni, massacrata sotto casa a martellate, calci, pugni e colpi di panchina il 23 agosto 2022. Padovani è in carcere da quel giorno.

Mormorii di irritazione si sono sollevati dal pubblico in aula quando l’ex calciatore ha preso la parola, mentre è rimasta impassibile Stefania Matteuzzi, sorella della vittima – e parte civile rappresentata dagli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini –, come sempre presente all’udienza.

L’intervento di Padovani, in aula per la seconda volta dall’inizio del processo, è nato in seno all’istanza presentata dal suo avvocato, Gabriele Bordoni, che ha chiesto di integrare la perizia psichiatrica mirata a valutare le sue capacità di intendere e volere al momento del delitto, tramite nuovi colloqui peritali e la mancata risonanza magnetica cerebrale, oltre che con un confronto clinico tra i periti e i medici psichiatri che ebbero in cura Padovani nelle tre carcerari che l’hanno avuto a carico.

Istanza rigettata dalla Corte, alla luce anche degli interventi dei due periti da questa nominati, invitati ieri a replicare ai temi sollevati nella precedente udienza dai consulenti della difesa, Alessandro Meluzzi (assente in aula a causa di gravi problemi di salute) e Cinzia Gimelli. In particolare, gli psichiatri Pietro Pietrini e Giuseppe Sartori hanno illustrato come i colloqui con l’imputato inizialmente previsti e la risonanza magnetica cui avrebbe dovuto sottoporsi non erano stati effettuati a causa dell’indisponibilità del detenuto stesso, che vi aveva rinunciato, ma il materiale raccolto durante la prima perizia da loro eseguita (quella per stabilire la sua capacità di stare in giudizio) era sufficiente. Hanno poi ribadito la "bassa credibilità" dei sintomi psichiatrici da lui manifestati, pur riconoscendo che "non è possibile stabilire se siano intenzionalmente simulati o no". Fatto sta che sulla lucidità di Padovani al momento del delitto i periti e i consulenti di Procura e parti civili non hanno dubbi; la Corte ha rigettato l’istanza di integrazione di perizia spiegando di ritenerla "non decisiva: non modificherebbe l’inquadramento diagnostico fornito dai periti e fondato su tutti gli esami cui l’imputato è stato sottoposto; perciò non avrebbe alcuna utilità".

"Prendiamo atto della decisione della Corte – così l’avvocato Bordoni –. Torneremo sul tema in fase di discussione".