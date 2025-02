Sono oltre cento gli operatori sanitari presi a botte

Le aggressioni fisiche, al personale sanitario, nella varie strutture di Bologna e provincia, sono state 107 nel 2023, secondo i dati raccolti all’interno del Rapporto sui servizi sanitari della Regione. Oltre 490 quelle verbali e una cinquantina i danni provocati ad arredi e strumentazione nei vari ospedali o Pronto soccorsi dalla furia di pazienti o familiari.

Il numero maggiore di aggressioni fisiche a medici, infermieri e operatori sanitari è accaduto nelle strutture dell’Azienda Usl, seguono quelle dell’Ausl di Imola, undici invece le aggressioni al Sant’Orsola e nessuna al Rizzoli. Anche per quanto riguarda gli insulti, a volte veramente irripetibili, sono sempre gli ospedali dell’Ausl quelli con il numero maggiore, seguiti dall’Ausl di Imola, dal Sant’Orsola e dal Rizzoli. La categoria sanitaria presa particolarmente di mira è quella degli infermieri, seguita da quella dei medici e per ultimi gli operatori socio sanitari.

L’area dove gli episodi di violenza o aggressione verbale avvengono con maggiore frequenza è quella dei Pronto soccorso e delle aree di emergenza urgenza, ma anche quella che si occupa di pazienti psichiatrici o dipendenti da sostanze stupefacenti o alcol.

Come facilmente intuibile, e come sottolinea anche il Rapporto della Regione, "le segnalazioni delle aggressioni sono volontarie e le differenze riscontrate sono verosimilmente da imputare a cause e determinanti di diversa natura, peculiari in ogni contesto aziendale, che possono favorire o limitare il numero delle segnalazioni. Non necessariamente un numero elevato di segnalazioni corrisponde a maggiori criticità all’interno delle organizzazioni, ma può essere invece essere conseguente di una maggiore sensibilizzazione degli operatori a questo fenomeno conseguente ad attività formative organizzate dall’azienda".

In ogni caso un fenomeno che sta assumendo dimensioni altamente preoccupanti "contro il quale – come sottolinea l’assessore regionale alla Salute, Massimo Fabi – bisogna assolutamente agire, attraverso non solo l’educazione ma anche strumentazioni di controllo, come videosorveglianza, vigilanza, ulteriori collegamenti con le forze dell’ordine".

