Sono tutti d’accordo: la Regione diventa socia della Cineteca

Tutti d’accordo, Comune e Cineteca, verso l’ingresso della Regione come socio della Fondazione dedicata al cinema della nostra città. Il progetto di legge proposto dall’assessore Mauro Felicori, che dovrebbe attuarsi il primo gennaio 2024, ha avuto la promozione ieri, nel corso della commissione Cultura presieduta da Francesca Marchetti. "La Cineteca alla Regione – commenta Gian Luca Farinelli– può portare l’esperienza per valorizzare gli archivi, luoghi del passato per valorizzare il presente". E prosegue, parlando del Sottopasso di piazza re Enzo: "Stiamo per inaugurare una nuova area votata alla cultura di oltre mille metri quadrati, che trasformerà ulteriormente l’offerta della Cineteca e oltre a questo c’è l’archivio Giuriolo. Progetti che saranno portati avanti grazie al sostegno della Regione". Infine il direttore rilancia: "Riguardo alla contribuzione regionale di 800mila euro mi chiedo se può essere contemplata la possibilità, in caso di specifiche progettualità, di dedicare ulteriori risorse, compatibilmente con le disponibilità di bilancio". Per la relatrice di maggioranza Silvia Zamboni (Europa Verde) "fino ad ora sono stati dati finanziamenti triennali, ora, entrando nella Fondazione Cineteca, la Regione avrà più possibilità di portare le proprie proposte nella programmazione della Cineteca la cui attività è bene che venga promossa in tutte le province dell’Emilia-Romagna, questa legge è un passo in avanti".

Dal canto suo il relatore di minoranza Michele Facci (Lega) sottolinea: "È un progetto di legge semplice che punta a dare un contributo a una realtà come la Cineteca di Bologna che ha sicuramente un indubbio valore, ma pongo una questione procedurale per capire come la Regione possa svolgere questo lavoro al meglio: lo Statuto della Cineteca prevede che i nuovi soci possano entrare solo dopo 5 anni dalla nascita della Cineteca, i cinque anni sono passati, forse prima di approvare questa legge sarebbe stato meglio cambiare lo Statuto della Cineteca". Nel merito dei temi posti da Facci, la Cineteca e l’assessore Felicori hanno risposto rassicurando sulla correttezza dell’attività svolta.