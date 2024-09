Sonorità brasiliane con Patricia De Assis e il suo trio al Parco del sapere Ginzburg

La cantante brasiliana Patricia De Assis (nella foto) in concerto a Castel Maggiore. L’appuntamento è fissato per domani, alle 21, al Pas, Parco del sapere Ginzburg. Patricia, in trio con Stefano Girotti alla chitarra e Maurizio Maranto alla batteria, torna dopo tanto tempo a Castel Maggiore con un live caratterizzato dai ritmi del samba, mpb, bossa nova spaziando tra classici della sua discografia e omaggi agli autori della musica brasiliana. Patricia, nata a Rio de Janeiro è vissuta per lungo tempo a Belo Horizonte e vanta nel suo Paese collaborazioni con musicisti come Bolao, percussionista di Caetano Veloso, e molti altri.

Ingresso gratuito, ma è consigliata la prenotazione sulla piattaforma Eventbrite. La serata è proposta nell’ambito di CondimentiOff, la rassegna culturale curata da Articolture e Bottega Bologna con la direzione artistica di Fabrizio Tito Cabitza per il Comune di Castel Maggiore, sostenuta dall’Unione Reno Galliera.