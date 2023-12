Sophie La bimba nata... con la divisa

"Sophie, avevi talmente tanta fretta di nascere che mamma e papà hanno dovuto chiedere soccorso a due angeli in divisa, che a sirene spiegate e in un battibaleno ti hanno accompagnata a veder la luce…". Quegli ‘angeli in divisa’, che papà Giorgio Cavallaro e mamma Dalila De Simone ringraziano, sono Luca e Lucia, due carabinieri in servizio alla stazione Mazzini che lunedì mattina hanno scortato la coppia, che cercava di raggiungere l’ospedale Maggiore perché la piccola, loro secondogenita, aveva troppa fretta di venire al mondo. "Da via Ferrari, dove abitiamo, dovevamo arrivare al Maggiore – racconta Giorgio –. Siamo usciti alle 7,50, mia moglie aveva già le contrazioni molto forti. Sapevo che avremmo incontrato caos in tangenziale... ma tra lavori e traffico da orario di punta ci siamo trovati un muro davanti. Avevo anche messo il fazzoletto bianco fuori dal finestrino, ma nel tratto dove non c’è corsia d’emergenza non serviva". La bimba, intanto, premeva per uscire. "Quando siamo arrivati all’uscita 5 ho visto l’auto dei carabinieri e ho deciso di chiedere loro aiuto, benché mia moglie dicesse di non disturbare... Io avevo paura che la piccola nascesse in auto". Così, dopo che il papà ha fatto capire con il gesto del ‘pancione’ quale era l’emergenza, i militari hanno acceso i lampeggianti e si sono aperti la strada nel traffico, con la famiglia alle spalle.

"Così siamo arrivati in un lampo al Maggiore. Ho lasciato mia moglie all’ingresso con i sanitari... appena il tempo di parcheggiare e salire in sala parto che la bimba è nata". E nel pomeriggio, la sorpresa: "I carabinieri sono venuti a farci visita, sono stati veramente gentili, unici: non solo ci hanno soccorso la mattina, ma hanno anche trovato il tempo per tornare da noi per conoscere la piccola e accertarsi che stessimo tutti bene. Io, Dalila, Sophie e il suo ‘fratellone’ di 3 anni Nicolò non lo scorderemo, anche perché abbiamo scattato una foto ricordo tutti insieme". E quella foto è stata poi postata dal papà sui social, per ringraziare pubblicamente i carabinieri. Alla bimba e alla sua famiglia vanno i migliori auguri dell’Arma e dell’Ausl.

Nicoletta Tempera