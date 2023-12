Sopralluogo al Borgo delle Ganzole. I residenti: "Mettere in sicurezza"

Borgo delle Ganzole, sei mesi dopo l’ondata di fango e alberi che il 17 maggio scorso devastò questo grumo di case ed attività all’incrocio con la strada provinciale per Pianoro e il Rio Ganzole che le piogge trasformarono in un pericoloso fiume in piena che travolse ogni cosa.

La trattoria sventrata, l’officina del fabbro sommersa, il circolo ippico sconvolto. E’ questo luogo-simbolo al confine tra Sasso e Pianoro che il generale Figliuolo ha visitato dopo la riunione istituzionale.

Qui ad aspettarlo ha trovato alcuni residenti e testimoni di una devastazione ancora ben visibile nei cumuli di legname fradicio ammucchiato ai lati della strada. Nello scheletro della trattoria con gli squarci nei muri provocati dall’onda d’urto rafforzata dai tronchi di grossi alberi. E anche nel pianoro dove lentamente sono riprese le attività del Circolo ippico Val Ganzole. "Siamo riusciti a riportare qui una cinquantina di cavalli e ricominciare quasi da capo -ha spiegato Barbara Grimaldi- L’acqua ci arriva con un tubo volante e non abbiamo nè spogliatoi nè docce. Purtroppo temiamo ci vorrà ancora tempo".

Il fabbro Angelo Donini ha mostrato al commissario Figliuolo il video col quale documentò la potenza e la pericolosità dell’onda di piena, quel mattino del 17 maggio. "E’ impressionante" ha riconosciuto il commissario straordinario.

"Siamo qui da quattro generazioni e a memoria d’uomo una cosa così non s’era mai vista. Ci sono volute due settimane per ripulire e sgomberare tutto dal fango e rimettersi in sesto. Ora l’officina è attiva.

Ma confidiamo che dopo quello che è successo si arrivi a mettere in sicurezza tutta la valle che sbocca su questa strada provinciale, dove per puro miracolo non si sono registrate disgrazie quella mattina tremenda" ha detto Donini, interpretando la richiesta di tutti gli abitanti del luogo.

g.m.