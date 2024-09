Sopralluogo di Bignami alla Grande Galleria

Un sopralluogo tecnico per verificare lo stato dei lavori in corso sulla linea ferroviaria Bologna-Prato. È quello effettuato ieri, dall’onorevole Galeazzo Bignami, viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, che si è recato alla Grande Galleria dell’Appennino, nella Stazione San Benedetto Val di Sambro, dove attualmente sono concentrati i lavori.

La linea ferroviaria Bologna-Prato è interessata da un massiccio progetto di adeguamento agli standard europei coordinato da Rete Ferroviaria Italiana. Nel particolare, l’adeguamento riguarda la sagoma della Grande Galleria, che, rendendo possibile la circolazione di treni a doppio piano, consentirà di migliorare i servizi per i viaggiatori regionali. Inoltre, in un ottica di miglioramento dell’accessibilità ai treni, sono previsti interventi di riqualificazione nelle stazioni di Vernio, Vaiano, Monzuno, Grizzana, San Benedetto Val di Sambro e Pianoro. Tra questi, l’adeguamento e il miglioramento dei marciapiedi, la realizzazione di nuovi marciapiedi, l’installazione di nuovi ascensori e anche il prolungamento dei sottopassi. Per consentire di eseguire tutti questi adeguamenti della linea ferroviaria, tra gli interventi necessari ci sono manutenzioni e modifiche da realizzare proprio all’interno delle gallerie esistenti.

La linea ferroviaria Bologna-Prato riveste un’importanza strategica per il traffico merci europeo: inserita nel corridoio Scandinavia-Mediterraneo, rappresenta un asse cruciale per collegare i porti toscani e il sistema logistico dell’Emilia-Romagna con il centro e il nord Europa.

Durante il sopralluogo, il viceministro Bignami, ci ha tenuto a sottolineare l’importanza strategica di questo intervento: "Il progetto di adeguamento della linea ferroviaria Bologna-Prato è un investimento di oltre mezzo miliardo di euro che interessa, in particolare, i diciotto chilometri della Grande Galleria della Appennino.

Il suo completamento permetterà non solo di migliorare il traffico merci, ma anche di potenziare il trasporto passeggeri. Confidiamo che i lavori possano concludersi entro il 2026. Questi interventi sono un esempio concreto dell’eccellenza del made in Italy, fondamentale per un territorio strategico come il nostro". Ad accompagnare nella visita il viceministro Bignami, era presente anche il direttore Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Bologna di RFI, Filippo Catalano.

Sara Ausilio