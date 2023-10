Sopravvissuta sotto le bombe. Amedea festeggia 102 anni

La cittadina medicinese Amedea Dallacasa ha festeggiato i suoi splendidi 102 anni insieme a familiari e amici. Per l’occasione, il sindaco Matteo Montanari le ha portato i saluti dell’amministrazione comunale e le ha donato un mazzo di fiori. La festa è stata organizzata dal figlio Luciano insieme ai nipoti, al pronipote e altri famigliari. Nata a Castel San Pietro Terme nel 1921 si è trasferita a Medicina in giovane età. Ha frequentato la scuola fino alla quinta elementare e ha iniziato presto a lavorare nelle campagne.

Le sue ultime occupazioni, prima di dedicarsi ai suoi nipoti e pronipote, sono state presso Creazioni Anna e al Maglificio Billi di Medicina. Ricorda ancora, come fosse ieri, il 15 aprile 1945, quando durante la seconda guerra mondiale abitava a Toscanella di Dozza. Una bomba colpì la sua casa e perse parte della sua famiglia. Lei rimase sepolta sotto le macerie sopravvivendo alla tragedia. Amedea è piena di vita e di ricordi. Ha ancora tantissime passioni come la cura dell’orto, le tagliatelle della domenica rigorosamente fatte a mano e la sua squisita torta di riso che tutti assaggiano molto volentieri. "Tanti auguri Amedea per questi splendidi 102 anni. È stato bello condividere questo importante traguardo con te e con la tua famiglia, per la quale sei un esempio a cui guardare" ha dichiarato il primo cittadino di Medicina Matteo Montanari.