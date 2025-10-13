Sopravvissuto all’eccidio. Addio a Franco Lanzarini. Per tre volte scampato alla fucilazione dei nazisti

"Ero nel rifugio, che era una grotta scavata accanto a Villa Cerana a Monte Sole, con la mia mamma e tre fratelli. Avevo 7 anni e mezzo. Per tre volte sono scampato alla fucilazione". Il grande cuore di Franco Lanzarini, originario di Castelfranco Emilia (Modena), ha smesso di battere. Aveva 88 anni. Da bambino, era scampato alla strage di Marzabotto. Tra gli ispiratori della Scuola di Pace di Monte Sole, in passato anche vicesindaco e sindacalista, per tutta la vita ha ricordato l’inferno che ha vissuto quando era piccolo, senza mai smettere – seppure straziato da quelle immagini – di raccontare. Ancora e ancora. Quando con la mente andava a quello che era accaduto 80 anni prima, Lanzarini si commuoveva. "Il primo giorno i militari tedeschi ci presero fuori, ci schierarono sul prato e predisposero il plotone di esecuzione. Dopo un po’ ci rimandarono nel rifugio. Il giorno dopo la stessa scena e anche il giorno successivo". Alla fine "mia madre, stanca di questi spaventi, ci fece scappare".

"Se ne è andato Franco Lanzarini, sopravvissuto agli eccidi di Monte Sole – lo ricordano il Comune di Marzabotto, con la sindaca Valentina Cuppi, e il Comitato Onoranze ai Caduti di Marzabotto –. Aveva sette anni, quando i nazifascisti lo misero al muro tre volte. Per tutta la vita non ha mai scordato quei momenti e quando si è sentito pronto ha iniziato a parlarne alle giovani generazioni. Ma non solo, le sue parole si sono fatte presto cosa viva. È stato uno dei fondatori dell’idea stessa che ruota attorno a quella che oggi è la Scuola di Pace di Monte Sole, nata nel 2002, quando a Monte Sole si stava iniziando a parlare per la prima volta di educazione alla pace".

L’ultima sua uscita pubblica risale all’80esimo anniversario della strage, "dove ha potuto stringere la mano al presidente della Repubblica Sergio Mattarella - prosegue la nota –. Allora Franco dichiarò ai giornali, sentendosi chiamato in causa a commentare le guerre e i massacri di civili in corso: ’Questa è la storia dell’umanità: non impara mai niente’. Per tutti coloro che volessero salutarlo, i funerali si svolgeranno domani alle 10 a Gardeletta, per poi accompagnarlo verso il cimitero.

Commovente il ricordo della Scuola di Pace di Monte Sole: "Caro, carissimo Franco, ti abbiamo conosciuto così, con i capelli bianchi che ci hai sempre raccontato essere comparsi quando avevi solo 7 anni e la paura per quello che stava accadendo ti ha presentato il conto – scrivono –. Ti pensiamo e ti abbiamo pensato spesso. Ogni volta che abbiamo a che fare con quelle inferriate che hai voluto per proteggere la scuola di pace da eventuali attacchi e ci volevi sempre chiusi dentro.Ti pensiamo tutte le volte che dobbiamo sbucciare un uovo sodo perché ci avevi insegnato un metodo che non riusciamo a ricordare. Con te era così, eri sempre intero: padre, nonno, uomo politico, sindacalista, sopravvissuto. Quindi i ricordi istituzionali si mischiano a quelli privati e ci scuserai per questo. Ma una certezza ce l’abbiamo. Senza di te non saremmo qui a Monte Sole. Alla tua adorata Pina, ad Arrigo, Pierpaolo Lanzarini e Margherita, a tutta la tua grande famiglia mandiamo il nostro abbraccio. Grazie per averci accompagnato fino a qui". Vasto cordoglio anche da parte della politica.