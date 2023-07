Sopravvissuto tre giorni nei calanchi: “Ecco come mi sono salvato”

Casalfiumanese (Bologna), 14 luglio 2023 – "La prima cosa che ho pensato è che da lì non mi avrebbero mai visto, ma ho fatto di tutto per salvarmi".

Se fosse un film sarebbe un misto tra ‘Indiana Jones’ e ‘Into the Wild’, ma è una storia vera, a lieto fine, il che lo rende ancora più incredibile.

Ed è la storia di come Giano Della Bella, 83enne di Monterenzio appassionato di fossili, sia sopravvissuto, per oltre 48 ore, dopo essere rimasto imprigionato tra i calanchi di Casalfiumanese.

Era uscito lunedì mattina, sfidando il ciclone Caronte, a bordo della sua utilitaria per andare nel luogo dove tanti appassionati di fossili si recano abitualmente e dove lui si è sempre sentito a casa.

l momento in cui Giano Della Bella (nel riquadro) è stato soccorso e salvato

Tanto da uscire da solo, come al solito senza cellulare, per una esplorazione che sarebbe durata poche ore. Se non fosse che non ha più fatto rientro a casa fino al primo pomeriggio di mercoledì quando è stato ritrovato, cosciente, ma esausto dai vigili del fuoco e dal Soccorso Alpino della Rocca di Badolo.

Mentre Giano, ex caposquadra per le linee di alta tensione dell’Enel, è stato all’ospedale Maggiore per riprendersi, ha raccontato alla figlia Claudia la storia incredibile di come sia sopravvissuto due notti e quasi tre giorni, sotto il sole rovente, senza cibo nè acqua.

"Stavo tornando alla macchina, dopo qualche ora alla ricerca di fossili in quel tratto dove andavo abitualmente. Avevo, per fortuna, abbigliamento tecnico, il bastone da montagna e un coltellino. Ad un certo punto ho deciso di provare un percorso alternativo per arrivare alla strada, ho messo un piede in fallo e sono scivolato".

Scivolando Giano che, per fortuna non si è ferito, ma solo escoriato la pelle, è caduto in una buca: "Sembrava un pozzo, ma naturale – prosegue –. Una cavità molto stretta e alta dove potevo stare solo in piedi, quasi senza muovermi e che mi arrivava fino alla fronte. Visto il caldo (era il pomeriggio di lunedì, ndr) ho pensato di riposarmi un pò li. La terra bagnata della fossa faceva fresco, poi ho tirato fuori le braccia, strappato qualche arbusto e mi sono fatto un piccolo giaciglio dove passare la notte nel poco spazio vitale che c’era".

Nella notte l’uomo ha notato droni ed elicotteri che lo cercavano e ha capito che lì dentro non lo avrebbero mai trovato: "La mattina dopo ho provato ad usare il coltellino per fare uno scalino nella terra ed issarmi fuori dalla buca. Lo spazio era talmente stretto che non riuscivo a piegare neanche le ginocchia – continua –. Ho fatto leva sulle braccia con tutta la forza che potevo avere e mi sono trascinato fuori da quella prigione di terra. Non avevo da mangiare né da bere e neanche la forza di stare in piedi per cui ho strisciato cercando di spostarmi".

Ed è stato poco più in là che ha trovato un prugno i cui frutti, fatti cadere con il bastone, lo hanno nutrito. Lì ha passato un’altra notte e il mercoledì si è spostato in una zona dove fosse più visibile fino a che non ha gridato aiuto con tutte le sue forze ed è stato trovato.

"Sono certa che ricomincerà a fare quello che ama appena potrà, casomai con un gps – conclude e scherza Claudia, la figlia di Giano –. Ci tengo a ringraziare davvero tutti coloro che si sono adoperati per salvare mio padre.