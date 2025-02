Soprintendenze: ’divorzio’ tra Bologna e Modena

Certi matrimoni non durano per sempre. Alcuni possono durare solo pochi anni. Capita anche alle soprintendenze di Bologna e Modena: appena dieci anni erano state unite in un’unica sede sotto le Due Torri e ora – in base a un decreto ministeriale – stanno per essere nuovamente separate. Ma i sindacati esprimono dissenso totale su questo ‘spacchettamento’.

Ancora agli inizi del 2015 Bologna e Modena avevano soprintendenze distinte, con diverse competenze e suddivisioni territoriali. Una decina d’anni fa, la prima riforma degli uffici ministeriali ha riorganizzato tutti gli uffici. Per esempio, la Galleria Estense di Modena e la Pinacoteca Nazionale di Ferrara (che facevano capo alle rispettive soprintendenze) sono divenute un museo nazionale autonomo, con una loro direzione, e si sono quindi staccate. In parallelo le soprintendenze sono state fuse e accorpate: con il decreto del gennaio 2016 è nata la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggi (Abap) per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara. In regione ci sono anche la soprintendenza Abap di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini (base a Ravenna) e quella per Parma e Piacenza (a Parma).

Ma un decreto della presidenza del Consiglio del 15 marzo 2024 ha disposto una nuova riarticolazione degli uffici e una nuova divisione. (Ri)nasceranno quindi due soprintendenze Abap, una per la Città metropolitana con sede appunto sotto le Due Torri, e l’altra per Modena, Reggio Emilia e Ferrara, con sede sotto la Ghirlandina. "Queste irragionevoli scissioni di istituti, non rispondenti a reali esigenze amministrative, risulterebbero davvero inaffrontabili per i dipendenti che già vivono una situazione di grande affanno a causa della grave carenza di personale", scrivono i rappresentanti sindacali bolognesi di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Pa che sottolineano, per esempio, le difficoltà e i disagi che saranno richiesti ai dipendenti che dovranno trasferirsi a Modena: "Il 95% del personale risiede a Bologna e provincia, e il trasferimento a Modena potrebbe comportare una media di oltre tre ore di viaggio a giorno, con gravissime ripercussioni legate alla gestione familiare – aggiungono i sindacati –. Sarebbe anche un aggravio economico per le famiglie, tutti costi inaffrontabili, visti gli esigui stipendi dei lavoratori del pubblico impiego".

C’è anche il tema delle sedi: "L’istituzione di un nuovo ufficio a Modena comporterebbe l’impiego di ulteriori risorse pubbliche per l’allestimento di nuovi locali", dicono Cgil, Cisl e Uil. "L’Emilia Romagna è la regione con maggiore capacità di spesa e realizzazione di progetti Pnrr e questa divisione comporterebbe notevoli ritardi e disguidi", avvertono i sindacati.

