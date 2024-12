Sorbetteria Castiglione, il premio. Una targa per i 30 anni di attività

Avviata l’8 dicembre 1994 da Marina Marchiori, la Sorbetteria Castiglione, storica gelateria artigianale di via Castiglione, ha celebrato 30 anni di attività. Una tappa impressionante, accompagnata da un evento speciale che ha coniugato tradizione e innovazione. Per l’occasione, la titolare e i suoi collaboratori hanno ricevuto una targa celebrativa, riconoscendo l’importanza di questa realtà nel panorama commerciale cittadino. La ricompensa è stata consegnata da Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom e Alessio Ciaffi, presidente Fipe-Bar, gelaterie e pasticcerie. "Abbiamo raggiunto un gran bel traguardo e siamo orgogliosi di avere Confcommercio Ascom al nostro fianco", spiega Marchiori.

"La Sorbetteria Castiglione rappresenta un esempio di come la tradizione artigianale possa coniugarsi con l’innovazione e lo spirito imprenditoriale – commenta Tonelli –. Confcommercio Ascom è orgogliosa di celebrare questa realtà, che incarna i valori del nostro territorio e contribuisce a portare alto il nome della nostra città nel mondo".

In più, per rendere la festa ancora più bella, l’illustratore bolognese Davide Bonazzi, artista di fama internazionale, ha creato un logo pensato per lasciare un segno indelebile nella memoria collettiva. "Volevo che questo traguardo fosse legato a un’immagine che rimanesse ai posteri, affidandolo a un talento bolognese di rilievo", aggiunge Marina Marchiori.

La Sorbetteria, però, non è solo un’eccellenza locale. Da anni partecipa a importanti fiere internazionali, in Asia, rappresentando l’Italia e conquistando il mercato. Il marchio si è così imposto come ambasciatore dell’artigianalità italiana nel mondo. "Il segreto di questo successo? Passione, studio e dedizione", conclude Marchiori.