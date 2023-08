Sorelle Pisanu, spalla a spalla sempre insieme: così le ricordano gli studenti di Castenaso

Castenaso (Bologna), 28 luglio 2023 – Due sagome che, schiena a schiena, si abbracciano. Una bottiglia infranta e un binario del treno solo accennato, lì come un monito. Una poesia e la parola ‘gentilezza’. In tutti questi disegni, fatti dai bambini delle medie dell’Istituto Comprensivo di Castenaso, c’è la storia di Giulia e Alessia Pisanu, le sorelle adolescenti che, il 31 luglio dell’anno scorso sono morte all’alba, sulle rotaie della stazione di Riccione, investite da un Frecciarossa.

Sono passati ormai 365 giorni da quella tragedia, ma non c’è stato un solo momento in cui il paese dove le due vivevano con il padre Vittorio e la famiglia non abbia smesso di pensare a loro e a come ricordarle. Questo grazie anche alle tante iniziative organizzate dall’associazione benefico-culturale ‘Giulia e Alessia sempre con noi’, creata e voluta dal padre Vittorio a pochi mesi dalla loro morte, e da sempre sostenuta dal Comune di Castenaso.

Tante le iniziative messe in piedi. Tra queste spicca senza dubbio il primo concorso di disegno indetto dall’associazione e dall’IC di Castenaso, che ha coinvolto più di ottanta ragazzini delle medie. L’obiettivo di questo progetto era di creare un disegno che ricordasse Giulia e Alessia.

Quattro i vincitori che le hanno volute ‘omaggiare’, in modi del tutto diversi: chi con uno schizzo dettagliato, tutto a matita, chi con un tripudio di colori e la parola ‘gentilezza’ in tante lingue diverse, chi in un modo più ‘crudo’, ricordando il momento della tragedia e chi con una poesia: " Mi trascino giorno dopo giorno su un sentiero infinito / non c’è traccia di speranza / ho sete di vendetta / resisto / da lontano vedo la luce dietro tutto questo buio ".

Questa è solo una delle tante iniziative promosse dall’associazione che, instancabilmente, si prodiga in progetti a favore degli adolescenti: sono state, infatti, organizzate varie serate, partecipate e patrocinate dal Comune, di confronto tra il mondo degli adolescenti e quello dei genitori. Sono state organizzate serate di responsabilizzazione per i giovani sul come divertirsi stando attenti.

Ma Vittorio Pisanu, che da un anno riceve l’appoggio della comunità in cui viveva con le amate figlie, ha da subito voluto organizzare anche iniziative che potessero aiutare altre onlus e cooperative del territorio di Castenaso. È un dolore, una sofferenza, quella di Vittorio, che ha ricevuto supporto dalla comunità, ma che sembra voler rinascere dando amore a quella stessa comunità che è diventata una famiglia allargata.

Ne è splendido esempio quanto ideato per aiutare la cooperativa locale sociale ‘Piccole mani’, che si occupa di minori in affido accogliendoli in una casa comune.

L’associazione ‘Giulia e Alessia sempre con noi’ ha pensato di organizzare, lo scorso 8 luglio, per i giovani della cooperativa ‘Piccole mani’ e di alcune famiglie della Caritas parrocchiale di Castenaso una gita ad Oltremare, a Riccione. Un’occasione per uscire dalla quotidianità, spesso difficile, mano nella mano, conoscendosi e divertendosi. Tante, poi, le raccolte fondi a sostegno di chi ne ha più bisogno.

Di Vittorio, infatti, motore e cuore dell’associazione, in tanti dicono: "È sempre alla ricerca di idee nuove, di progetti da organizzare, di iniziative da realizzare nel ricordo delle sue ragazze, ma per il bene di tutti. Ha creato una grande famiglia d’amore".