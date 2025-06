Sorge il nuovo centro civico. Progetto da 1,8 milioni di euro

Oggi si inaugurano il nuovo centro civico e la piazza – giardino a Palata Pepoli, frazione di Crevalcore, che hanno preso il posto delle vecchie scuole. Un intervento da 1,8 milioni di euro. Il taglio del nastro alle 16, in via Provanone, col sindaco di Crevalcore, Marco Martelli; Sara Accorsi, consigliera delegata Welfare della Città metropolitana di Bologna; l’architetta Arianna Gentile, responsabile dell’area tecnica del Comune di Crevalcore; Irene Priolo, assessora all’Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture. È prevista anche la presenza di Stefano Bonaccini, europarlamentare, già presidente della Regione.

La costruzione degli edifici scolastici risaliva, per l’ex scuola primaria Pizzoli, alla fine del XIX secolo mentre, per l’ex scuola dell’infanzia Paltrinieri, agli inizi del XX, per volontà e lascito del benefattore cavalier Colombo Paltrinieri. Gli edifici hanno mantenuto la destinazione scolastica fino al terremoto del 2012, evento che ne ha determinato l’inagibilità. Le scuole hanno poi trovato una nuova collocazione, nel 2015, nelle strutture appositamente realizzate poco lontano.

Il progetto ’Palata Rigenerata’ ha trasformato le aree in un giardino liberamente accessibile e in un centro civico. "L’azione dei progettisti è stata affiancata da un percorso partecipato che ha coinvolto cittadini e associazioni per definirne le regole d’uso – spiega Martelli –. All’interno dei nuovi spazi verranno collocati un ambulatorio medico, una sala lettura e altri spazi per la socialità. L’intento è contrastare lo spopolamento delle periferie, rivitalizzando l’attività associativa della frazione. E offrire spazi per attivare processi di integrazione intergenerazionali e tra persone di diversa etnia".

p. l. t.