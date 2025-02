Soricelli ritira l’opera dalla Fiera: "Non visibile"

"In un’ora sono passate più di 300 persone ma nessuno ha visto la mia opera appesa sul lato opposto al flusso dei visitatori. Metterla in quella posizione è stata una presa in giro, una mancanza di rispetto per il mio lavoro". Carlo Soricelli, l’artista ex metalmeccanico, non ha preso per niente bene il risultato della vernice di Arte Fiera, giovedì pomeriggio e, infuriato, ieri mattina ha tolto il quadro e lo ha riportato a casa.

"La mia opera Morti bianche – racconta – era stata affissa su una parete bianca appena dopo i tornelli di ingresso al salone di Arte Fiera. Chi entrava in fiera non poteva vederla in quella posizione, perché costretta a virare a sinistra verso i capannoni fieristici. Risultato: lo scandalo delle morti bianche è stato ignorato da tutti. E questo nonostante il forte interesse a fare esporre l’opera da parte del sindaco di Bologna Matteo Lepore, che l’11 febbraio prossimo mi conferirà la Turrita d’Argento per tutta la mia opera artistica e sociale portata avanti in questi ultimi anni con l’Osservatorio sulle morti sul lavoro". Il lavoro di Soricelli, va aggiunto, è stato al centro di una personale in città, esposta fino al mese scorso a Casa Saraceni per la Fondazione Carisbo.

"Siamo profondamente dispiaciuti – è la risposta di Simone Menegoi, direttore artistico Arte Fiera – tutto ciò che possiamo dire è che era nostra intenzione valorizzare l’opera, non certo occultarla e nasconderla. Avevamo assegnato una posizione in vista dell’entrata dei padiglioni di Arte Fiera, costruendo una parete ad hoc sulla quale il dipinto era esposto accanto a un testo introduttivo e a una poesia dell’autore".

Nicodemo Mele